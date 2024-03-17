والدة رونالدو سافرت الى السعودية ونشرت صورة كشفت حقيقة العلاقة السيئة مع جورجينا

وطن – منذ ارتباط جورجينا رودريغيز بنجم الكرة البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر السعودي لكرة القدم، ترددت عدّة شائعات عن أن العلاقة بينها وبين دولوريس أفيرو، والدة “الدون”، ليست على ما يرام، ويشوبها الكثير من الخلافات، على الرغم من أنه لم يكن هناك أيّ دليل يدعم هذه المعلومات.

مؤخرًا، سافرت والدة لاعب كرة القدم إلى السعودية لزيارة ابنها وعائلته، وشاركت صورة على شبكات التواصل الاجتماعي تبدو أنها تبدد، مرة واحدة وإلى الأبد، هذه العلاقة السيئة المزعومة.

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ونشرت والدة رونالدو عدة صور على حسابها الشخصي في إنستغرام، حيث سافرت بصحبة ابنتيها، كاتيا وإلما، لقضاء عدة أيام بصحبة كريستيانو، وقد زرنَ دبي في الإمارات العربية المتحدة.

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وجورجينا رودريغيز واحدة من أكثر المؤثرين على انستغرام، إذ لديها أكثر من 57 مليون متابع، الأمر الذي يعطي دليلاً جيدًا على شعبيتها في السوشال ميديا.

كما أن العارضة “الإسبانية-الأرجنتينية” نشطة للغاية على ملفاتها الشخصية بمواقع التواصل، حيث تشارك العديد من التفاصيل عن حياتها اليومية .

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وتظهر المؤثرة دائمًا قربها من معجبيها، على الرغم من أنه منذ بداية علاقتها بالنجم البرتغالي، قيل إنها ليست قريبة جدًا من أحد أفراد عائلة اللاعب.