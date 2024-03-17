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نجم نادي برشلونة مطلوب في الدوري السعودي روشن بسعرٍ مغري

بقلم
برشلونة

وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي برشلونة تلقى عرضاً مغرياً من قبل رابطة الدوري السعودي لكرة القدم، من أجل التعاقد مع البرازيلي الدولي رافينيا دياز لاعب جناح الفريق الكتالوني الإسباني في سوق الميركاتو القادم.

وأفادت صحيفة “سبورت” الكتالونية، بأن نادي برشلونة تلقى عرض بالفعل الأسبوع الماضي، من أجل التخلي عن خدمات اللاعب البرازيلي رافينيا دياز مع نهاية الموسم الجاري (الصيف)، مقابل مبلغ 80 مليون يورو.

نجم برشلونة رافينيا دياز والعرض السعودي

وتابعت، ” نادي برشلونة ربما سيضطر إلى التخلص من بعض اللاعبين مع نهاية الموسم الجاري، من أجل السيطرة على موارده المالية والالتزام بشروط اللعب المالي النظيف”.

فيما لم يرد برشلونة على العرض السعودي المغري للحصول على خدمات اللاعب رافينيا دياز، لعدة أسباب أبرزها وجود الفريق في فترة مهمة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم هذا الموسم. كما لم تحدد الصحيفة هوية النادي السعودي الذي يريد التوقيع مع اللاعب الموسم القادم.

ورفض برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي التخلي عن خدمات النجم البرازيلي رافينيا، والسماح له بالرحيل إلى الدوري السعودي روشن، إلا أن رأيه ربما سيتغير هذه المرة مع العرض المغري المقدم للتعاقد مع اللاعب.

رافينيا دياز
رافينيا دياز لاعب نادي برشلونة
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عقد رافينيا دياز مع نادي برشلونة

كما وانتقل البرازيلي رافينيا دياز إلى صفوف نادي برشلونة في صيف عام 2022، قادماً من صفوف نادي ليدز يونايتد الإنجليزي بصفقة بلغت 57 مليون يورو.

وسجل لاعب جناح برشلونة رافينيا 5 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة لزملائه في 27 مباراة شارك فيها مع الفريق الكتالوني منذ بداية الموسم الجاري وحتى يومنا هذا.

يذكر بأن عقد البرازيلي رافينيا دياز مع نادي برشلونة ساري المفعول حتى صيف عام 2027.

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