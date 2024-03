نجم نادي برشلونة مطلوب في الدوري السعودي روشن بسعرٍ مغري

وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، بأن نادي برشلونة تلقى عرضاً مغرياً من قبل رابطة الدوري السعودي لكرة القدم، من أجل التعاقد مع البرازيلي الدولي رافينيا دياز لاعب جناح الفريق الكتالوني الإسباني في سوق الميركاتو القادم.

وأفادت صحيفة “سبورت” الكتالونية، بأن نادي برشلونة تلقى عرض بالفعل الأسبوع الماضي، من أجل التخلي عن خدمات اللاعب البرازيلي رافينيا دياز مع نهاية الموسم الجاري (الصيف)، مقابل مبلغ 80 مليون يورو.

وتابعت، ” نادي برشلونة ربما سيضطر إلى التخلص من بعض اللاعبين مع نهاية الموسم الجاري، من أجل السيطرة على موارده المالية والالتزام بشروط اللعب المالي النظيف”.

فيما لم يرد برشلونة على العرض السعودي المغري للحصول على خدمات اللاعب رافينيا دياز، لعدة أسباب أبرزها وجود الفريق في فترة مهمة من منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم هذا الموسم. كما لم تحدد الصحيفة هوية النادي السعودي الذي يريد التوقيع مع اللاعب الموسم القادم.

