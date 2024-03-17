ملياردير مصري شهير عُرض عليه استثمار “رأس الحكمة” ورفض.. من يكون؟

وطن – كشف الملياردير ورجل الأعمال المصري عنان الجلالي، عن تلقيه عرضاً من الحكومة المصرية ـ ممثلة في محافظ مطروح الأسبق اللواء عبدالمنعم سعيد ـ في مطلع الألفينات لتنمية مدينة رأس الحكمة.

ووقعت الحكومة المصرية مؤخراً عقداً لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة، مع صندوق أبوظبي السيادي “القابضة” (ADQ)، في صفقة تستهدف جذب استثمارات تتخطى 150 مليار دولار للدولة الأكبر في الشرق الأوسط من حيث عدد السكان.

وأوضح رئيس ومؤسس شركة “هلنان” العالمية للفنادق أن العرض جاء لتنمية مساحة ضخمة في مدينة رأس الحكمة، وذكر أن شركته لم تستطع الموافقة على العرض المقدم من الحكومة المصرية حينها، لأنه كان يتضمن تولي الشركة تنفيذ البنية الأساسية للمساحة الكبيرة التي ستخصص لها.

“لا نتحمل مشاريع تحت الأرض”

وتتولى “هلنان” العالمية إدارة وتشغيل أكثر من 43 فندقا على مستوى العالم منذ انطلاقها وحتى الآن، فيما تدير حاليا نحو 10 فنادق موزعة على دول مصر والمغرب والدنمارك.

وذكر رجل الأعمال المصري عنان الجلالي عن العرض الذي تلقته شركته: “شركة هلنان تبني فوق الأرض، لكن ما تحت الأرض لا تستطيع تحمله.. لذا تم الاعتذار عن استغلال المساحات المعروضة حينها رغم إتاحة الحكومة للشركة حرية استغلال الأرض في المشروعات التي تحددها”.

وبموجب الصفقة منح صندوق (ADQ) شراء حقوق تطوير “رأس الحكمة” مقابل 24 مليار دولار، بجانب خطة لاستثمار 11 مليار دولار أخرى -والتي هي عبارة عن ودائع الإمارات لدى البنك المركزي المصري- في مشاريع عقارية رئيسية إضافية في البلاد.

ووفق الجلالي فإن مشروع تنمية رأس الحكمة، سيكون له تبعات إيجابية كبيرة على السوق المصرية في قطاعات السياحة والفندقة والعقارات والصناعات المرتبطة بها.

انفتاح على التواجد مستقبلاً

وذكر المليادير المصري أن مجموعة “هلنان” منفتحة على التواجد في مدينة رأس الحكمة مستقبلاً، لكن شكل التواجد يتوقف على المشروعات المطروحة، مضيفاً “المشروعات لم تطرح بعد.. سنرى المتطلبات عند الطرح.. لدينا أفكار مختلفة وأهداف لكل موقع سياحي في مصر ومن بينها رأس الحكمة”.

وتدرس شركة هلنان العالمية حسب الجلالي حزمة عروض لإدارة فنادق جديدة في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، دون الإفصاح عن عددها مؤقتاً لحين توقيع عقود بشأنها.

يذكر أن الشركة ذاتها تلقت أيضاً عروضاً لإدارة فندقين في العاصمة الإدارية الجديدة، وجار دراستهما لاختيار الأفضل بينهما وفقا لمتطلبات العمل في المنطقة، بحسب ما قاله الجلالى، في تصريحات صحفية، نهاية 2023.