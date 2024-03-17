ماذا يفعل عبدالله بن زايد في الدوحة؟.. زيارة مفاجئة ومحمد آل ثاني يعلق:التنسيق الآن ضرورة حتمية (فيديو)

وطن – استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الأحد، في مكتبه بقصر لوسيل وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.

وحضر اللقاء “ريم بنت إبراهيم الهاشمي” وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي. وأحمد علي الصايغ وزير دولة؛ والشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى قطر؛ وعمران شرف مساعد وزير الخارجية للعلوم المتقدمة والتكنولوجيا.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “وام”، جرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها عبدالله بن زايد إلى الدوحة، استعراض العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش اللقاء توسع دائرة العنف في المنطقة وتأثيرها على الاستقرار الإقليمي والعالمي.

وبحسب وسائل إعلام إماراتية شدد عبدالله بن زايد خلال اللقاء على أهمية التنسيق وتضافر الجهود الإقليمية في مواجهة التحديات لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة وضرورة تسريع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق.

سعدت بزيارتكم أخي الشيخ @ABZayed وزير خارجية دولة الإمارات الشقيقة. التنسيق بين دولنا في ظل الظروف الحالية ضرورة حتمية، ونستكمل معكم التشاور حول السبل المثلى؛لتحقيق الأمن والسلم الإقليمي. pic.twitter.com/2IOf1vDlw1 — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) March 17, 2024

وفي السياق ذاته عقد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مباحثات مع ضيفه وزير الخارجية الإماراتي الذي يزور قطر.

وبحسب بيان لخارجية قطر نشر على حسابها في موقع “إكس”-تويتر سابقاً- جرى خلال المباحثات استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومستجدات الأوضاع في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يستقبل وزير الخارجية الإماراتي#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/uwrbOEBg9n — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) March 17, 2024

وغرد وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن عبر حسابه في “إكس”-تويتر سابقاً :”سعدت بزيارتكم أخي الشيخ وزير خارجية دولة الإمارات الشقيقة.”

وأضاف:”التنسيق بين دولنا في ظل الظروف الحالية ضرورة حتمية، ونستكمل معكم التشاور حول السبل المثلى؛لتحقيق الأمن والسلم الإقليمي.”

كما نشر المسؤول القطري صورة له مع بن زايد وهما يطلان من داخل ما بدا أنه قصر على أبراج سكنية.

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وتأتي هذه الزيارة بعد أن قطع البلدان الخليجيان المتجاوران شوطاً طويلا في سبيل استعادة العلاقات الدبلوماسية بعد سنوات من القطيعة والخلافات منذ عام 2017.

وكانت قطر والإمارات قد أعلنتا إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف عمل سفارة الدوحة في أبوظبي وقنصليتها في دبي، وسفارة الإمارات في العاصمة القطرية ابتداء من 19 يونيو/حزيران 2023.

وأشار بيان للديوان الأميري القطري إلى أنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في إطار زيارة العمل التي يقوم بها بن زايد إلى الدوحة، استعراض العلاقات الأخوية وسبل دعمها وتطويرها، إضافة إلى بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبدورها قالت وكالة الأنباء الإماراتية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان حمل خلال اللقاء تحيات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته لدولة قطر وشعبها الرخاء والازدهار.

وحمل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بدوره تحياته إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها المزيد من التقدم والنماء.