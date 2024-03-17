لم تتلق مساعدات رمضان.. سيدة مغربية تحتج بخلع ملابسها أمام عناصر الأمن (فيديو)

وطن – أظهر مقطع مصور متداول في منصات التواصل سيدة مغربية دفعها الفقر وعدم تسلمها مساعدات رمضان لخلع ملابسها أمام عناصر الأمن.

وظهرت سيدة في فيديو وهي تبدأ بخلع ملابسها ليحاول الأمن منعها ويدخل معها في نقاش بدت فيه غاضبة للغاية بسبب عدم تسلمها مساعدات الشهر المبارك.

ونشر حساب هسبريس لقطات قال إنها لمواطنة وهي تخلع ملابس احتجاجاً على الاستفادة من قفة رمضان.

وقفة رمضان هي عبارة عن مساعدات أعلن الملك المغربي محمد السادس توزيعها على المواطنين وتتضمن الدقيق والحليب والأرز والزيت والسكر ومعجنات وعدس وشاي لكن الكثير من المغاربة أكدوا عدم تسلمهم أياً من ذلك.

وعلق حميد المهداوي على الفيديو قائلاً: “وصلنا إلى هاته الدرجة … النظام الذي يجعل النساء يضطرن إلى تعرية أنفسهن من أجل قفة يجب عليه الرحيل”.

وصلنا إلى هاته الدرجة … النظام الذي يجعل النساء يضطرن إلى تعرية أنفسهن من أجل قفة يجب عليه الرحيل pic.twitter.com/t2SoTF6JWH — حميد المهداوي🇲🇦 (@hamid1259) March 17, 2024

الفقر والفساد يزيد غضب المغاربة

وزادت حالة الفقر في المغرب خاصة بعد الزلزال الأخير من حالة الغضب الشديد على أداء الحكومة حيث وصل التضخم لأعلى مستوياته.

وكانت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، نعيمة الفتحاوي قد طالبت الحكومة بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها للقضاء على الفقر والهشاشة بالمغرب.

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وفي سؤال كتابي وجهته لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أفادت النائبة البرلمانية بأن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي في المغرب وقعوا في براثن الفقر (1.15 مليون)، و الهشاشة (2.05 ملايين)، حسب ما جاء في تقرير حديث لمنظمة “أوكسفام المغرب” بعنوان “أبطال التضخم”.