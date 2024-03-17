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لقطات مبكية لطفلة تسابق الزمن للبقاء على قيد الحياة في غزة

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طفلة تلاحق عربات الطعام في غزة

وطن – في مشهد يلخص حجم المأساة القائمة في قطاع غزة، انتشر مقطع فيديو لطفلة تركض وراء عربة طعام بحثا عن شيء لسد رمقها.

وأظهرت لقطات مصورة، أن الطفلة تشبثت بأمل الحصول على مساعدة غذائية، بعدما كان يتبعها عدد آخر من الأطفال الذين ظهروا وهم يجرون خلف العربة.

ووُصفت هذه الطفلة، بأنها في سباق مع الزمن من أجل تدبير احتياجها الغذائي لتبقَ على قيد الحياة في ظل حرب التجويع التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

حرب تجويع تضرب غزة

ويعاني قطاع غزة من أوضاع كارثية، مع تفاقم الأوضاع المعيشية وتحديدًا المجاعة التي أحدثها الحصار المفروض على القطاع، ضمن الحرب الهمجية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما يعتبر الحال سيئا في كل أرجاء قطاع غزة، إلا أنه يزداد سوءا بشكل كبير في مناطق شمال القطاع.

أطفال غزة يعانون المأساة

وفي توثيق لهول الكارثة، كانت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، قد ذكرت أن واحدا من كل 3 أطفال تحت سن العامين في شمال قطاع غزة يعاني في الوقت الحالي من سوء تغذية حاد، محذرة من أن المجاعة تلوح في الأفق.

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وقالت الوكالة الأممية، إن سوء تغذية الأطفال يتوسع بسرعة وسيصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة، كما أشارت المستشفيات هناك إلى أن بعض الأطفال يموتون من سوء التغذية والجفاف.

يعاني سكان غزة والشمال خصوصا من أزمة غذاء بسبب استمرار الحرب والحصار
يعاني سكان غزة والشمال خصوصا من أزمة غذاء بسبب استمرار الحرب والحصار

نذر المجاعة في غزة

وتسود حالة من الترقب، لتقديم الهيئة الدولية لمراقبة انعدام الأمن الغذائي قريبا، تقريرا بشأن مدى أزمة الجوع في غزة.

يأتي ذلك بعد أن أشارت في وقت سابق خلال شهر ديسمبر الماضي إلى خطر حدوث مجاعة متوقعة في شهر مايو المقبل.

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