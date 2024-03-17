فلسطيني يدعو المصريين لإسقاط السيسي: “لا يليق بكم السكوت على خيانة هذا اليهودي” (فيديو)

وطن – وجه أهالي مخيم جنين المحاصر رسالة لأهل مصر داعين إياهم إلى إسقاط السيسي وإغاثة أهل غزة بالطعام والدواء وكل ما يحتاجون، مشددين على أنه “لا يليق بهم السكوت على تحول جيش مصر لحارس أمين لإسرائيل”.

وفي مقطع فيديو مصور ظهر الشيخ “جندل صلاح” من مخيم جنين، وهو يخاطب المصريين باسم أهالي جنين قائلاً:” يا أهل الكنانة لا يليق بكم السكوت على خيانة هذا اليهودي –حسب وصفه-.

وأضاف :”ألا ترون كيف حول جيشكم المظفر من جيش عظيم يخوض الفتوحات والملاحم البطولية إلى حارس أمين لحدود اليهود”.

رسالة من جنين لأهل مصر “أسقطوا #السيسي_الصهيوني واغيثوا أهل #غزة_العزة بالطعام والدواء وكل ما يحتاجون، فلا يليق بكم السكوت على تحول جيش مصر لحارس أمين لإسرائيل، ولا عذر لكم عند الله لأن معظم مآسي #غزة سببها السيسي وهي في في رقابكم أمام الله ليوم القيامة”pic.twitter.com/6pCAQ82VNO — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) March 17, 2024

واستدرك :” ألا ترون كيف أغلق السيسي المعابر فمنع الطعام والدواء، وحتى منع الصحافة من الدخول إلى فلسطين لتوثق جرائم الاحتلال.”

وتابع الشيخ الفلسطيني من جنين مخاطبا أهل مصر:” ألا ترون وتسمعون كيف يموت أطفال غزة ويستشهدون وهم جوعى بسبب الحصار”.

وقال بنبرة تساؤل :” ماذا ستقولون أمام الله سبحانه وتعالى؟!”

وأردف:” بلد المئة مليون تعجز عن إسقاط طاغية!” وأكمل الشيخ صالح : “يا أهل مصر مع كل حبنا لكم لكننا نقول لكم اليوم لا عذر لكم عند الله”.

وتابع :”معظم مآسي غزة سببها السيسي وزبانيته وحصارهم لها”. واستدرك :”جوع غزة وحصارها وشهدائها وزهقات أطفالها في رقابكم”.

وطالب المتحدث في الفيديو بتحطيم الجدار العازل وإغاثة أهل غزة قائلا: “أسقطوا السيسي واحملوا على أكتافكم الذخيرة والطعام واقتحموا الحدود.”

وكان صندوق الأمم المتحدة للسكان حذر أمس، السبت، من تجاوز الأوضاع في قطاع غزة مرحلة الكارثة الإنسانية في القريب العاجل.

وفي وقت سابق وصفت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان ناتاليا كانم الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه “فاق مرحلة اليأس”.

وقالت كانم – خلال مقابلة متلفزة إن الإيفاء بالاحتياجات الضرورية للأمهات في غزة بات صعبا، مشيرة إلى أن ما يصل من مساعدات ما هو إلا “غيض من فيض”.