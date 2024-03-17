سلوى زرهان تثير غضب المغاربة بسبب مشاهد خادشة في رمضان: رقص ومنشطات جنسية

وطن – أثار المسلسل الدرامي الرمضاني المغربي “بنات الحديد” حالة واسعة من الجدل، بسبب مشهد للممثلة سلوى زرهان.

وظهرت سلوى زرهان في مشهد بالمسلسل، وهي ترقص بطريقة اعتبرها الكثيرون وخادشة للحياة.

كما أثير غضب من مشهد آخر ظهرت فيه وهي تضع أقراص المنشطات الجنسية للرجال في الشاي.

غضب عارم

وعبر المغاربة عن غضبهم من إدخال مثل هذه اللقطات الخادشة في المسلسل المعروض على القناة الثانية (وطنية)، وفي شهر رمضان دون احترام للشهر الفضيل وفي انتهاك مباشر لحرمته وقدسيته.

#سلوى_زرهان وغيرها من الماجنات يعبرون في ادوراهم التمثيلية عن واقعهم المعاش فالمخزج يبحث عنهم في مواخير الدعارة و المجون لقابليتهن للعب اي دور يعرض عليهن — مغربي🔻 (@folan81) March 17, 2024

لا ينشرون إلا الفسق، الفجور، الرذيلة و البغي نسأل الله السلامة والعافية. رمضان شهر العبادة، الله يهدينا و يهديهم. — Chef Salah-eddine (@Chef_Salah06) March 16, 2024

رمصان شهر عبادة و من يشاهد تفاهات القنوات المغربية فهو يستحق ما يشاهده — ACHOUR Mohammed Alae (@AchouralAlae) March 16, 2024

فقط اتساءل من يتابع هذه الأعمال القمامية التي تبثها قنوات الصرف الصحي

لا قصة، لا اخراج، لا أداء.. اعمال عبارة عن تلوث سمعي بصري لا اقل ولا اكثر — 🇵🇸𓂆 𝕏☘ⵣ 𝗠𝗼𝘀𝘁𝗮𝗳𝗶𝗻𝗮 𝗯𝗲𝗹𝗹 (@BelMostafina) March 16, 2024

المسلسلات 👎 المغربية بدأت تنسلخ عن هويتنا و ثقافتنا و تاريخنا.!! — خالد أكدي (@KhalidAkdi16) March 17, 2024

قصة مسلسل بنات الحديد

ويتناول مسلسل “بنات الحديد”، موضوع “لافيراي”، وتدور قصته حول امرأة تمتهن مهنة والدها في مكان بيع لوازم السيارات المستعملة وكل ما يتعلق بهذا المجال، فتعيش مجموعة من الصعاب والمواقف المشوقة التي تفرضها عليها الحياة في عالم رجالي محض، وتتطور أحداث القصة بشكل متوال مع العديد من الشخصيات الرئيسية.