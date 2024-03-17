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سلوى زرهان تثير غضب المغاربة بسبب مشاهد خادشة في رمضان: رقص ومنشطات جنسية

بقلم
مسلسل بنات الحديد

وطن – أثار المسلسل الدرامي الرمضاني المغربي “بنات الحديد” حالة واسعة من الجدل، بسبب مشهد للممثلة سلوى زرهان.

وظهرت سلوى زرهان في مشهد بالمسلسل، وهي ترقص بطريقة اعتبرها الكثيرون وخادشة للحياة.

كما أثير غضب من مشهد آخر ظهرت فيه وهي تضع أقراص المنشطات الجنسية للرجال في الشاي.

غضب عارم

وعبر المغاربة عن غضبهم من إدخال مثل هذه اللقطات الخادشة في المسلسل المعروض على القناة الثانية (وطنية)، وفي شهر رمضان دون احترام للشهر الفضيل وفي انتهاك مباشر لحرمته وقدسيته.

قصة مسلسل بنات الحديد

ويتناول مسلسل “بنات الحديد”، موضوع “لافيراي”، وتدور قصته حول امرأة تمتهن مهنة والدها في مكان بيع لوازم السيارات المستعملة وكل ما يتعلق بهذا المجال، فتعيش مجموعة من الصعاب والمواقف المشوقة التي تفرضها عليها الحياة في عالم رجالي محض، وتتطور أحداث القصة بشكل متوال مع العديد من الشخصيات الرئيسية.

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سلوى زرهان تثير غضب المغاربة بسبب مشاهد خادشة في رمضان: رقص ومنشطات جنسية

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