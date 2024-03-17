البرق يرسم خريطة فلسطين فوق برج خليفة.. ونشطاء: هل هو إنذار إلهي؟

وطن – رسم البرق شكلاً قريباً من خريطة فلسطين فوق برج خليفة في دبي بالإمارات العربية المتحدة، بعد أن وقعت عاصفة رعدية هائلة أثارت الرعب بحسب مقطع فيديو تمكن من التقاطه أحد المصورين.

وترزح الإمارات اليوم تحت ثقل عاصفة رعدية قوية، تجتاحها منذ مساء الجمعة، وتتأثر بها دبي تأثراً كبيراً.

وترافقت العاصفة بكتل سحابية ضخمة، محملة بالبرد والأمطار والرياح الشديدة، لفت دبي من كل جانب، حتى أخفت برج خليفة، الأعلى في العالم، عن الأنظار.

غير أن ما أثار الدهشة والاستغراب هو تكوين شكل خريطة فلسطين فوق برج خليفة في لحظة مذهلة ونادرة.

https://www.facebook.com/reel/1144362173172854

وقد حصد الفيديو، الذي التقطه المصور “زهيب أنجوم” في دبي، ما يقرب من 12 مليون مشاهدة، مما أثار استجابة عاطفية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

وأثار ذلك تساؤلات لدى البعض إن “كان هذا إنذاراً إلهياً إزاء التقاعص تجاه مأساة غزة والدور المشبوه للإمارات العربية المتحدة في استمرارها؟!”

رسالة إلهية

وبحسب موقع “24newshd” لاحظ العديد من المراقبين أوجه التشابه بين مسار الصاعقة وخريطة فلسطين، مما دفع البعض إلى تفسيرها على أنها رسالة إلهية محتملة تحث على التدخل في الحرب الهمجية التي تشنها اسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وفي حين أن التأثير العاطفي كان واضحاً في التعليقات على منصات التواصل الاجتماعي ، نصح الخبراء بعدم إعطاء أهمية دينية لهذا الحدث الطبيعي، مشددين على عدم القدرة على التنبؤ بمسار البرق.

وسلط منصور أحمد، الناشط في وادي شناب، الضوء على رمزية ضربة البرق، قائلاً: “إذا كانت ضربة البرق قادرة على هز برج خليفة، فمن المؤكد أن محنة الفلسطينيين يمكن أن تحرك قلوب قادتنا”.

وعلى الرغم من عدم التحقق من صحة الفيديو، إلا أن تأثيره على وسائل التواصل الاجتماعي كان عميقًا، وكان له صدى عميق لدى العديد من المسلمين الذين يعتبرون نضال الفلسطينيين قضية مشتركة.