اعتزال حسن الهيدوس قائد العنابي القطري دولياً بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب (فيديو)

وطن- أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم، السبت، اعتزال حسن الهيدوس قائد المنتخب القطري ” العنابي” دولياً، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والألقاب على مدار 16 عاماً.

ووجه الاتحاد القطري لكرة القدم، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، بالشكر والتقدير إلى قائد العنابي القطري حسن الهيدوس بعد مسيرة كبيرة قدمها مع المنتخب الوطني في مختلف المسابقات الدولية.

اعتزال حسن الهيدوس دولياً

وأضاف بيان الاتحاد، ” لعب الهيدوس مع المنتخبات القطرية على مدار 16 عاماً، شهد خلالها الكثير من الإنجازات والتتويجات، وكان قائداً وفياً للعنابي متميزاً بعطائه وأخلاقه التي يشهد بها الجميع”.

عن الإنجازات المُشرفة .. عن القائد المتواجد في جميع الظروف .. عن التحديات وصعوبتها .. عن الشغف والإصرار والنجاح . حسن الهيدوس نودعه اليوم دولياً ولكن باقي دائماً في قلوبنا واذهاننا ❤️. pic.twitter.com/xsPEXIlY6s — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) March 16, 2024

وختم البيان، ” يثق الاتحاد القطري على نجاحه في مسيرته المهنية المقبلة، كما ونتمنى له التوفيق والسداد”.

شكر وامتنان لقائد كتيبة #العنابي حسن الهيدوس 🇶🇦🙏. pic.twitter.com/aYSTgUPBTT — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) March 16, 2024

اقرأ أيضاً:

مسيرة حسن الهيدوس مع المنتخب القطري

وكان النجم القطري حسن الهيدوس قد التحق بصفوف منتخب العنابي القطري في عام 2008، وحصل حينها على جائزة اللاعب الواعد من الاتحاد المحلي، كما وحصل على لقب أفضل لاعب في عام 2015.

ولعب حسن الهيدوس قائد العنابي القطري 183 مباراة دولية خلال مشواره الكروي في مختلف المسابقات، استطاع من خلال تسجيل 41 هدفاً.

تعجز الكلمات عن شكرك طيلة السنوات الماضية، القائد داخل وخارج الملعب " حسن الهيدوس ". دائـمـًا فـي قـلـوبـنـا ❤️. pic.twitter.com/B6RorEJkao — الاتحاد القطري لكرة القدم (@QFA) March 16, 2024

كما وشارك الهيدوس مع العنابي القطري في نهائيات كأس العالم 2022 قطر و4 نسخ من بطولة كأس آسيا خلال أعوام 2011 و2015 و2019 و2023.

وعلى صعيد تحقيق الألقاب مع المنتخب القطري ” العنابي”، فقد حصد لقب كأس الخليج نسخة 2014، وبطولة كأس آسيا نسخة 2019 و2023.

وينتهي عقد حسن الهيدوس صاحب ال33 عاماً مع نادي السد القطري الذي يلعب في صفوفه في صيف عام 2025.