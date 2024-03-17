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إصابة خطيرة في التدريبات تُنهي حياة حارس منتخب موريتانيا لكرة القدم (صور)

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محمد المختار حارس منتخب موريتانيا

وطن- نعى الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، السبت، اللاعب محمد المختار حارس منتخب موريتانيا ونادي الجمارك عن عمر يناهز 22 عاماً، في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وأعلن الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، عن وفاة حارس المنتخب الوطني ونادي الجمارك محمد المختار، صباح السبت في مدينة نواكشوط، متأثراً بإصابته الخطيرة التي تعرض لها في التدريبات مع ناديه.

وفاة حارس منتخب موريتانيا محمد المختار

وقال الاتحاد الموريتاني لكرة القدم في بيان نشره السبت عبر حسابه الرسمي على منصة (X)، جاء فيه: ” بقلوب يعتصرها الحزن والأسى، تنعي الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، اللاعب الشاب محمد المختار الذي وافته المنية السبت في مدينة نواكشوط”.

وأضاف البيان، ” عرف الشاب الفقيد محمد المختار بحبه الكبير لوطنه، وبموهبته والتزامه وانضباطه، حيث كان مثالا بين زملائه للإخلاص في العمل، والالتزام المهني بأخلاقه العالية واحترامه الكبير، رغم صغر سنه إلا أن ذلك لم يمنعه من التدرج سريعاً من حراسة مرمى منتخبنا للناشئين حتى وصوله للمنتخب الوطني الأول”.

وواصل، ” بهذه المناسبة الأليمة يتقدم رئيس الاتحادية السيد أحمد وليد يحيى، باسمه شخصياً ونيابة عن كافة أعضاء الاتحادية إلى أسرة الفقيد وعائلته بأصدق التعازي وأخلص المواساة في هذا المصاب الجلل”

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إصابة محمد المختار حارس منتخب موريتانيا

وأفادت وسائل إعلام موريتانية، بأن حارس منتخب موريتانيا ونادي الجمارك محمد المختار، قد تعرض لإصابة خطيرة خلال التدريبات مع ناديه قبل نحو أسبوع من الآن، نقل على إثرها للمشفى قبل أن يفارق الحياة متأثراً بتلك الإصابة.

وكان الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، قد أعلن تأجيل مباراة نهائي كأس موريتانيا، إلى موعد آخر على ضوء خبر وفاة حارس المنتخب الوطني محمد المختار لاعب نادي الجمارك.

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