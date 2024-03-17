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أنباء عن إصابة اللواء فايز الدويري بجلطة قلبية بعد إعلانه التعرض لـ”عارض صحي”

بقلم
فايز الدويري

وطن – تردَّدت أنباء لم يتسنَ لـ”وطن” التأكُّد منها من مصدر رسمي، عن إصابة المحلل العسكري والخبير الاستراتيجي الأردني اللواء فايز الدويري بجلطة قلبية.

وقالت المعلومات المتداولة، إنه تم إجراء عملية قسطرة وزرع شبكات قلبية للواء الدويري، المقيم حاليا في دولة قطر لتحليل مستجدات وتطورات الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، مع قناة الجزيرة.

كما نقلت وسائل إعلام أردنية، عن مصادر مقربة من اللواء الدويري، أنه أجرى في العاصمة القطرية عملية قسطرة تخللها تركيب شبكات قلبية ، ويتمتع الان بصحة جيدة.

الدويري يعلن مروره بـ”عارض صحي”

وكان فايز الدويري قد أعلن عبر حسابه على منصة فيسبوك، إصابته بعارض صحي ما يمنعه من الظهور على شاشة الجزيرة حاليا.

وكتب الدويري: “أعزائي المتابعين.. تقبل الله طاعاتكم، الحمد لله على كل حال.. ألمّ بي عارض صحي منعني من التواصل معكم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما منعني من الظهور عبر شاشة الجزيرة العزيزة، أتمنى ألا تطول فترة الانقطاع عنكم”.

تفاعل واسع مع اللواء الدويري

ولاقى اللواء الدويري تفاعلا واسعا من خلال تحليله للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر.

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ويحرص الدويري دائما على إبراز دور المقاومة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وحجم الخسائر التي يتلقاها الأخير وفشله في تحقيق أهدافه من الحرب.

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فايز الدويري

أنباء عن إصابة اللواء فايز الدويري بجلطة قلبية بعد إعلانه التعرض لـ”عارض صحي”

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