مفاجأة مدوية بعد دفن حبيبة الشماع فتاة الشروق!

كشفت أسرة حبيبة الشماع فتاة الشروق عن مفاجأة مدوية في قضية ابنتها بعد 3 أيام من وفاتها متأثرة بإصابتها في حادث أوبر الشهير، حيث قالت إنّ ملابس ابنتهم، التي كانت ترتديها أثناء الحادث، ما زالت موجودة معهم في منزلهم، ولم يحدث أن طلبت جهات التحقيق تلك الملابس أو حتى عينة منها لفحصها.

وقالت أسرة حبيبة الشماع في لموقع “القاهرة 24” المحلي، إن المعلومات المنشورة بشأن نتيجة الفحص من قبل جهات التحقيق لم تثبت أن ملابس حبيبة الشماع تحتوي على أي مواد مخدرة، بما يشير إلى أنها لم تتعرض لرش برفان مخدر، هي مجرد إشاعات يستخدمها الطرف الآخر للتعتيم على الحقيقة.

وأكدت أنها مصرة على استعادة حق ابنتهم، التي توفيت نتيجة الرعب الذي عاشته داخل سيارة سائق أوبر المتهم.

محامي سائق أوبر: فحص ملابس المجني عليها لم يثبت وجود أي مواد مخدرة عليها

جاء ردّ العائلة هذا بعدما قال محامي سائق أوبر المتهم في واقعة الشروع في قتل فتاة الشروق حبيبة الشماع وخطفها، د.عمرو عبد المنعم إن فحص ملابس المجني عليها لم تثبت وجود أي مواد مخدرة عليها.

السواق ضايقني علشان كدة رميت نفسي.. هل كشفت #حبيبة_الشماع سر ما حدث مع سائق #أوبر قبل وفاتها؟ pic.twitter.com/HEgaEWpybP — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) March 14, 2024

واعتبر المحامي أن عدم وجود مواد مخدرة على ملابس حبيبة الشماع، ينفي تهمة الشروع في خطفها، ورش مواد مخدرة عليها لتخديرها، وهو دليل قوي على براءة موكلي من باقي الاتهامات.

وكانت النيابة العامة وجهت للسائق تهمة الشروع في القتل والخطف، عقب شهادة أحد الأشخاص الذي تقابل مع المجني عليها قبل دخولها في غيبوبة، وأخبرته أن السائق رش المعطر المخدر داخل السيارة لتخديرها.

وذكر إخطار وفاة حبيبة الشماع أنه يوم الأربعاء الموافق 2024/02/21 الساعة 11:27 مساء، وصلت فتاة أوبر بادعاء حادث سير أدى إلى نزيف تحت الأم الجافية ونزيف تحت الأم العنكبوتية ثم عانت المريضة من هبوط بالدورة الدموية نتاج التهابات وعدوى شديدة بالصدر.

وشيع جثمان حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بفتاة الشروق، بعد صلاة الجنازة بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس عقب ظهر الجمعة 15/3/2024.