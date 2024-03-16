محمد صلاح يثير استياء الجمهور: “والله الواحد يستحي يلبس ملابسك”! (صور)

تعرّض النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لسخرية واسعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ملابسه التي ظهر فيها في آخر إطلالة.

ونشر محمد صلاح على حسابه في منصة إكس صورة، ظهر فيها بملابس اعتبرها الجمهور غريبة، حيث ارتدى تي شيرت بنطالاً واسعاً غطّى على الحذاء الذي يرتديه.

وشنّ الجمهور، هجوماً على محمد صلاح، حيث عبّر البعض عن استيائهم من ذوق النجم المصري، وقال أحدهم في تعليقه: “معقوله هذا لبس يلبسه ومايعرف شلون يقصر البنطلون وشكله مبهذل وذوق سيء لحد يقول هذا ستايل”.

معقوله هذا لبس يلبسه ومايعرف شلون يقصر البنطلون وشكله مبهذل وذوق سيء لحد يقول هذا ستايل — خليفه🇰🇼 (@juve4x) March 16, 2024

بينما علق آخر: “والله الواحد يستحي يلبس هيك “.

والله الواحد يستحي يلبس هيك 😂 — عامر الدهيثم (@Amerzaben1) March 16, 2024

فيما اعتبر البعض أنه تأثر بـ”الغزو الثقافي”. علماً أنها ليست المرّة الأولى التي يتعرض فيها النجم المصري للانتقاد من جمهوره ومتابعيه بسبب الملابس الغريبة التي يرتديها، وإن كان الغرض منها إعلاني.