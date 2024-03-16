الرئيسية » حياتنا » محمد صلاح يثير استياء الجمهور: “والله الواحد يستحي يلبس ملابسك”! (صور)

محمد صلاح يثير استياء الجمهور: “والله الواحد يستحي يلبس ملابسك”! (صور)

بقلم
ملابس محمد صلاح

تعرّض النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، لسخرية واسعة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ملابسه التي ظهر فيها في آخر إطلالة.

ونشر محمد صلاح على حسابه في منصة إكس صورة، ظهر فيها بملابس اعتبرها الجمهور غريبة، حيث ارتدى تي شيرت بنطالاً واسعاً غطّى على الحذاء الذي يرتديه.

وشنّ الجمهور، هجوماً على محمد صلاح، حيث عبّر البعض عن استيائهم من ذوق النجم المصري، وقال أحدهم في تعليقه: “معقوله هذا لبس يلبسه ومايعرف شلون يقصر البنطلون وشكله مبهذل وذوق سيء لحد يقول هذا ستايل”.

بينما علق آخر: “والله الواحد يستحي يلبس هيك “.

فيما اعتبر البعض أنه تأثر بـ”الغزو الثقافي”. علماً أنها ليست المرّة الأولى التي يتعرض فيها النجم المصري للانتقاد من جمهوره ومتابعيه بسبب الملابس الغريبة التي يرتديها، وإن كان الغرض منها إعلاني.

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Mohamed Salah‎‏ (@‏‎mosalah‎‏)‎‏

 

عرض هذا المنشور على Instagram

 

‏‎تمت مشاركة منشور بواسطة ‏‎Mohamed Salah‎‏ (@‏‎mosalah‎‏)‎‏

قد يعجبك أيضاً

الشعور بالعطش رد فعل طبيعي لجسم الإنسان قد يكون ناتجاً عن أمراض معينة

هل تشعر بالعطش الدائم؟ احذر من 5 مشاكل صحية خطيرة ترتبط بذلك

ملابس محمد صلاح

محمد صلاح يثير استياء الجمهور: “والله الواحد يستحي يلبس ملابسك”! (صور)

مصر.. اعتقال أصحاب مظاهرة "جوعتنا يا سيسي" في الإسكندرية ومصيرهم مجهول

مصر.. اعتقال أصحاب مظاهرة “جوعتنا يا سيسي” في الإسكندرية ومصيرهم مجهول

"تفاهة ورخص".. الداعية الفلسطيني كمال الخطيب ينتقد سوريا ومصر والسعودية بسبب دراما رمضان

“تفاهة ورخص”.. داعية فلسطيني ينتقد سوريا ومصر والسعودية بسبب دراما رمضان (فيديو)

حبيبة الشماع فتاة الشروق

مفاجأة مدوية بعد دفن حبيبة الشماع فتاة الشروق!

مشهد يزعج "التيار المتأيرن".. آلاف السوريين يهتفون لغزة خلال إحياء ذكرى الثورة السورية13

مشهد يزعج “التيار المتأيرن”.. آلاف السوريين يهتفون لغزة خلال إحياء ذكرى الثورة السورية13

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior