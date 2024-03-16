فضيحة تهز نادي روما الإيطالي .. لاعب يسرب فيديو جنسي!

تفجرت فضيحة جنسية في نادي روما الإيطالي بعدما سرب لاعب في فريق تحت 19 سنة مقطع فيديو تظهر فيه موظّفة إدارية في النادي تقيم “علاقات حميمة” مع مسؤول في النادي.

وفق صحف إيطالية، تمكّن اللاعب القاصر من الوصول إلى هاتف موظّفة إدارية في النادي في نوفمبر الماضي، بحجة الاضطرار إلى إجراء مكالمة مع وكيل أعماله، وعثر بعد ذلك على مقطع فيديو يظهر المرأة تقيم “علاقات حميمة” مع مسؤول في النادي.

وشارك اللاعب شارك الفيديو بعد ذلك مع لاعبين آخرين، بينهم أفراد في الفريق الأول لـ”جالوروسي”.

ودفع الفيديو، الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى فتح تحقيق بعد إقالة موظفَين من نادي روما،

وبينما طردت إدارة النادي الموظفَين بعد هذه الحادثة، ندّد روما بـ”محاولة واضحة لمهاجمة وزعزعة استقرار النادي في لحظة مفصلية من الموسم الكروي”.

يحتل روما راهناً المركز الخامس في الدوري الإيطالي وبلغ ربع نهائي الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) حيث يلاقي مواطنه ميلان.

وكشف النادي أن الطرد جاء “نتيجة لظرف، بالإضافة إلى كونه مخالفاً لميثاق أخلاقيات النادي، حدّد بشكل موضوعي استحالة متابعة علاقة العمل مع النادي، أيضاً في ضوء واجباتهما بالتنسيق المستمر مع القاصرين”.وفق الحرة

تابع النادي “استُخدمت الوقائع للإيحاء بوجود تمييز جنسي وتفاوت في المعاملة، فيما جاء قرار (طرد) الرجل المعني في الوقت عينه”، على غرار الموظفة.

وأثارت القضية جدلاً في إيطاليا بسبب تمييز مزعوم. وقالت نائبة يسارية إنها ستثير المسألة في البرلمان.