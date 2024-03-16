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ريال مدريد يشتكي المدعي العام في إسبانيا بسبب فينيسيوس جونيور!

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البرازيلي فينيسيوس جونيور

وطن- وجه نادي ريال مدريد الإسباني شكوى لدى مكتب المدعي العام في إسبانيا، يطلب فيه التحقيق في الإهانات العنصرية والكراهية الموجهة ضد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور خارج ملعب برشلونة وأتلتيكو مدريد في الأسابيع الماضية.

وقال نادي ريال مدريد في بيان نشره عبر حسابه على منصة (X)، الجمعة،  جاء فيه: ” طلب من مكتب المدعي العام مطالبة قوات الأمن بالتسجيلات في كلا المكانين بهدف تحديد هوية موجهي الإهانات العنصرية وعبارات الكراهية المذكورة”.

وأضاف بيان النادي، ” طلب النادي فحص لقطات الكاميرات الأمنية خارج محيط ملعب برشلونة وأتلتيكو مدريد قبل مباراتين في دوري أبطال أوروبا”.

إهانات العنصرية والكراهية ضد فينيسيوس جونيور

ونشر مقطع فيديو مصور يظهر فيه مشجعي أتلتيكو مدريد وهم يقفزون ويهتفون قائلين في كلمات عنصرية إلى اللاعب فينيسيوس جونيور، ” فينيسيوس شامبانزي”، قبل أن يلعب الفريق مع إنتر ميلان، الأربعاء، في منافسات دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي.

وختم بيان النادي الملكي، ” يدين النادي العنصرية والتمييز والكراهية في تلك الهجمات العنيفة والمتكررة للأسف، ضد نجمنا فينيسيوس جونيور، سيواصل نادينا العمل للدفاع عن قيم كرة القدم والرياضة”.

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وكان البرازيلي فينيسيوس جونيور قد مدد عقده مع نادي ريال مدريد حتى ال30 من شهر يونيو/ حزيران عام 2027.

البرازيلي فينيسيوس
فينيسيوس جونيور
مباراة ريال مدريد في الدوري الإسباني

وسيلتقي فريق ريال مدريد في المباراة القادمة، السبت، أمام أوساسونا، في منافسات الجولة ال29 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

فينيسيوس جونيور
إهانات العنصرية والكراهية بحق فينيسيوس جونيور

ويعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 69 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن الوصيف جيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة للموسم الجاري.

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