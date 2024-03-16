جوليا وهبي .. مقاطع عارية لتيك توكر أردنية في مصر!

وطن – كشفت وسائل إعلام مصرية تفاصيل التحقيق مع تيك توكر أردنية تدعى جوليا وهبي تم القبض عليها في مصر بتهمة نشر فيديوهات مخلة ومنافية للآداب العامة.

جوليا وهبي .. تيك توكر أردنية متهمة نشر فيديوهات مخلة

وألقت السلطات القبض على الأردنية جوليا وهبي التي نشرت عبر حساباتها على “تيك توك” و”انستغرام” و”سناب شات” مقاطع فيديو “خادشة للحياء تتنافى مع قيم وأخلاقيات وعادات المجتمع المصري، بغرض زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مالية”.بحسب بيان الداخلية المصرية

وكشفت التحريات أن التيك توكر وصلت مصر منذ فترة قريبة وأقامت في منطقة الشيخ زايد جنوب القاهرة، وكانت تقوم بتصوير الفيديوهات في شقتها حيث تعمدت الظهور بشكل مغر لجذب الانتباه وتعرية أجزاء حساسة من جسدها بطريقة لا تليق لزيادة نسبة المشاهدات.

وضبطت السلطات على هاتف التيك توكر مقاطع فيديو لها وهي ترتدي خلالها ملابس شفافة وخليعة لإغراء الشباب، ومقاطع أخرى عارية فيها بشكل لافت.

فيما تبين أنها كانت تتلقى مبالغ مالية كبيرة من منصات التواصل كأرباح لها نظير تلك الفيديوهات.

وتبين أن التيك توكر اسمها الحقيقي آلاء وتبلغ من العمر 30 سنة، وناشطة على منصات التواصل الاجتماعي “سناب شات” و”إنستغرام” و”تيك توك”.

وتم إحالتها إلى النيابة التي تولت التحقيق.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي في مصر ضجت في منتصف فبراير 2024، بخبر القبض على البلوجر سوزي الأردنية “سوزي أيمن” بمنطقة الساحل من قبل مباحث الآداب، وذلك بعد ظهورها بفيديو شهير لها علي تيك توك بعنوان “اه في الشارع اللي واره”، وكان يتضمن مشادة كلامية مع والدها خلال بث مباشر على حسابها الخاص.