جنود الاحتلال يشرفون على بناء رصيف غزة البحري بتمويل إماراتي (فيديو)

أظهرت صور التقطت عبر الأقمار الصناعية رصيفاً قيد الإنشاء على شواطئ الساحل الجنوبي لمدينة غزة، وفق الإحداثيات التي نشرتها شركة “ماكسار” للتكنولوجيا.

ونشرت “ماكسار” صورا قالت إنها تعود إلى أيام 11 و 12 و13 مارس/آذار الحالي، وتبين أعمال حفر وإنشاءات على رمال الشاطئ مباشرة.

Satellite imagery from @Maxar shows a jetty/pier is under construction on the Gaza coastline, just south of Gaza City: 31.497, 34.408. Construction crews can be seen operating in the area. Images are from March 11, March 12, and March 13. pic.twitter.com/xZPMR7DhWn

— Christiaan Triebert (@trbrtc) March 14, 2024