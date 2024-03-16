“تفاهة ورخص”.. داعية فلسطيني ينتقد سوريا ومصر والسعودية بسبب دراما رمضان (فيديو)

وطن– أثار رجل الدين الفلسطيني كمال الخطيب تفاعلاً بين رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد هجومه على السعودية ومصر وسوريا بسبب إنتاج مسلسلات رمضانية وتأثيرها على المسلمين في شهر رمضان المبارك.

وخلال خطبة الجمعة التي ألقاها ونشرها بمقطع فيديو على حسابه بموقع “يوتيوب” قال الخطيب: “لا تستغربوا أنه لهذه السنة يفتخر العرب قد أعدوا 200 مسلسل وفيلم لرمضان أعدتهم 30 شركة انتاج إعلامي عربية وكلها تبث متى؟ وقت الذروة”.

وأضاف الداعية الفلسطيني: “نعم هناك العديد من المصلين بالتراويح والمساجد ولكن الأكثر في البيوت والمقاهي ينتظرون أفلام ومسلسلات رمضان.. أشهرهم مصر وسوريا ولا تزعلوا السعودية أجت لتطل سبقت الكل بأفلام رمضان ومسلسلات رمضان وبياخة وتفاهة ورخص”.

“بين غزة المليحة ومصر الفضيحة”

وتطرق الخطيب لمسلسل مصري يدعى مليحة متابعاً: “قال هذا أشهر سيعرض في رمضان 15 حلقة مين هي مليحة قال هو معروض خصوصي لدعم القضية الفلسطينية وكأنه صار حلال”.

وعنوان الداعية خطبته: “شهر رمضان بين غزة المليحة ومصر الفضيحة” مثير ضجة واسعة بمنصات التواصل.

والشيخ كمال الخطيب هو نائب رئيس الحركة الإسلامية في فلسطين 48 سابقاً لحين حظر الحركة باسرائيل، من سكان كفر كنا، مواليد 25 أغسطس 1962.

ويعمل الخطيب إمام مسجد عمر بن الخطاب في كفر كنا، وهو من مواليد قرية العزير القريبة من كفركنا.

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