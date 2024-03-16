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ترتيب هدافي الدوري السعودي 2024 روشن بعد هدف الدون رونالدو

بقلم
كريستيانو رونالدو لاعب النصر

وطن- يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي النصر، الحفاظ على صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2024 روشن، بعد هدفه الأخير في مرمى أهلي جدة، ضمن منافسات الجولة ال24.

وقاد البرتغالي رونالدو فريقه النصر بعد مباراتين تعادل وخسارة، بتحقيق الفوز الشاق على أهلي جدة السعودي، بهدف وحيد من توقيعه في المباراة من ركلة جزاء تحصل عليها العالمي عند الدقيقة ال68.

رونالدو في صدارة هدافي الدوري السعودي

ووصل الدون رونالدو بهدفه الأخير داخل مرمى أهلي جدة في منافسات الدوري السعودي 2024 روشن، إلى الهدف رقم 23 في صدارة جدول الهدافين، بفارق 3 أهداف مع الوصيف أليكساندر ميتروفيتش لاعب نادي الهلال.

من جانبه قلص فريق النصر الذي يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن فارق النقاط مع المتصدر الهلال إلى 9 نقاط حتى الآن.

وسيلتقي النصر السعودي في المباراة القادمة أمام الطائي، السبت، في منافسات الجولة ال25 من الدوري السعودي الممتاز روشن.

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وجاء جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023-2024، بعد هدف البرتغالي رونالدو لاعب النصر في مرمى أهلي جدة ضمن منافسات الجولة ال24، كما يلي:

كريستيانو رونالدو (النصر) 23 هدفاً.

أليكساندر ميتروفيتش ( الهلال) 20 هدفاً.

أندرسون تاليسكا ( النصر) 16 هدفاً.

جورج كيفين نكودو (ضمك) 15 هدفاً.

عبد الرزاق حمد الله (الاتحاد) 15 هدفاً.

كريستيانو رونالدو متصدر هدافي الدوري السعودي
لاعب النصر السعودي رونالدو

أوديون إيجالو ( الوحدة) 12 هدفاً.

فراس البريكان (الأهلي) 12 هدفاً.

بيرنارد مينساه (الطائي) 11 هدفاً.

فاشيون ساكالا (الفيحاء) 10 أهداف.

سالم الدوسري (الهلال) 10 أهداف.

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