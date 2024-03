مواجهات صعبة بين الكبار.. نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024

وطن- أزيل الستار عن نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، الجمعة، التي أجراها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” في مدينة نيون السويسرية.

وأوقعت نتائج القرعة من منافسات دور الربع النهائي، عن مواجهات قوية وصعبة بين الكبار في هذا الدور، حيث سيلتقي حامل اللقب السابق مانشستر سيتي أمام ريال مدريد أكثر الفرق على مستوى القارة الأوروبية تتويجاً بهذا اللقب.

كما سيواجه أرسنال البافاري الألماني بايرن ميونخ، بينما سيلتقي برشلونة نظيره باريس سان جيرمان وهي المواجهة الرابعة التي تجمع كلا الفريقين في البطولة القارية الأوروبية، أما أتلتيكو مدريد سيواجه بوروسيا دورتموند الألماني.

ونجحت 3 فرق إسبانية وهي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، وثنائي ألماني وهما بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند، كما ومثله إنجليزي مانشستر سيتي (حامل اللقب) و أرسنال، بالإضافة إلى فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الوحيد.

وجاءت نتائج قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، كما يلي:

مانشستر سيتي (حامل اللقب) X ريال مدريد (إسبانيا).

برشلونة (إسبانيا) X باريس سان جيرمان (فرنسا).

بوروسيا دورتموند (ألمانيا) X أتلتيكو مدريد (إسبانيا).

أرسنال (إنجلترا) X بايرن ميونخ (ألمانيا).

وعن مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيلتقي الفائز من مباراة باريس سان جيرمان وبرشلونة أمام الفائز من مباراة بوروسيا دورتموند وأتلتيكو مدريد، والفائز من مباراة بايرن ميونخ وأرسنال أمام من مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي.

