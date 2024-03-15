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من هي الفنانة الكويتية حياة الفهد وما حقيقة مرضها ووفاتها؟

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أنباء حول تعرض الفنانة الكويتية حياة الفهد لوعكة صحية خطيرة وآخرون تحدثوا عن وفاتها

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي أنباء حول تعرض الفنانة الكويتية حياة الفهد لوعكة صحية خطيرة وآخرون تحدثوا عن وفاتها بعد مرض ألزمها الفراش.

وقال متابعون إن من توصف سيدة الدراما الخليجية تعرضت لوعكة صحية خطيرة، أجبرتها على ملازمة الفراش، والغياب عن سباق رمضان الدرامي 2024.

وما زاد من الحديث عن مرض الفنانة الكويتية حياة الفهد توقف تصوير مسلسل كان يجمعها بالفنانة سعاد عبدالله دون إعلان الأسباب.

وكانت حياة الفهد قد ظهرت في بيت المسرح الكويتي لمشاهدة العرض المسرحي”سهرة خارج النص”.

ما حقيقة وفاة حياة الفهد؟

ويبدو أن مرض حياة الفهد لم يثنها عن الظهور والتأكيد أنها بحالة جيدة لتنفي الادعاءات الواردة عن وفاتها.

والتقط المخرج محمد جمال الشطـي صورة تجمعه معها عقب انتهاء عرض المسرحية وعبر عن سعادته بوجود سيدة الشاشة الخليجية من أجل مشاهدة العمل المسرحي.

كما قدم الشطي الشكر للفنانة الكويتية على اهتمامها بالحضور، وكتب: “نورتينا الفنانة الكبيرة الراقية حياة الفهد شكراً على حضورك مسرحية سهرة خارج النص من إخراجي شعور لا يمكن وصفه”.

وحياة الفهد الممثلة الكويتية من مواليد 15 أبريل/ نيسان 1948 وتحمل مسيرة فنية تتجاوز نصف قرن من الزمان.

وقدمت الممثلة للمشاهد الكويتي والخليجي قرابة 90 مسلسلا تلفزيونيا ونحو 20 عملا مسرحيا.

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وتنوعت أعمال الفهد بين الخطوط الدرامية المختلفة وأتقنت بملامحها الجادة الأدوار التراجيدية الصعبة.

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أنباء حول تعرض الفنانة الكويتية حياة الفهد لوعكة صحية خطيرة وآخرون تحدثوا عن وفاتها

من هي الفنانة الكويتية حياة الفهد وما حقيقة مرضها ووفاتها؟

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