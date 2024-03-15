من هي الفنانة الكويتية حياة الفهد وما حقيقة مرضها ووفاتها؟

وطن – تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي أنباء حول تعرض الفنانة الكويتية حياة الفهد لوعكة صحية خطيرة وآخرون تحدثوا عن وفاتها بعد مرض ألزمها الفراش.

وقال متابعون إن من توصف سيدة الدراما الخليجية تعرضت لوعكة صحية خطيرة، أجبرتها على ملازمة الفراش، والغياب عن سباق رمضان الدرامي 2024.

وما زاد من الحديث عن مرض الفنانة الكويتية حياة الفهد توقف تصوير مسلسل كان يجمعها بالفنانة سعاد عبدالله دون إعلان الأسباب.

وكانت حياة الفهد قد ظهرت في بيت المسرح الكويتي لمشاهدة العرض المسرحي”سهرة خارج النص”.

د.فوزية الدريع تبكي على #حياة_الفهد : حسبي الله على من قهرچ .. الله يلطف بحالچ .. دعائي من القلب لچ pic.twitter.com/QhqREPLZ1Q — ترند (@Trendntwork_kw) March 15, 2024

ما حقيقة وفاة حياة الفهد؟

ويبدو أن مرض حياة الفهد لم يثنها عن الظهور والتأكيد أنها بحالة جيدة لتنفي الادعاءات الواردة عن وفاتها.

والتقط المخرج محمد جمال الشطـي صورة تجمعه معها عقب انتهاء عرض المسرحية وعبر عن سعادته بوجود سيدة الشاشة الخليجية من أجل مشاهدة العمل المسرحي.

أنباء: حياة الفهد تمر بعارض صحي دعواتنا لها بالشفاء العاجل 💔. pic.twitter.com/kd20HBhVt2 — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 15, 2024

كما قدم الشطي الشكر للفنانة الكويتية على اهتمامها بالحضور، وكتب: “نورتينا الفنانة الكبيرة الراقية حياة الفهد شكراً على حضورك مسرحية سهرة خارج النص من إخراجي شعور لا يمكن وصفه”.

🔴تداولت حسابات إخبارية، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن تعرّض الفنانة الكويتية القديرة #حياة_الفهد، لأزمة صحية. ⭕️وقال أحد الناشطين إن "الفنانة حياة تمر بأزمة صحية خطيرة". ⭕️وتأتي هذه الأنباء وسط غياب الفنانة حياة الفهد عن أي حضور في دراما رمضان هذا العام، في الوقت… pic.twitter.com/oGYia7yOc0 — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) March 15, 2024

وحياة الفهد الممثلة الكويتية من مواليد 15 أبريل/ نيسان 1948 وتحمل مسيرة فنية تتجاوز نصف قرن من الزمان.

وقدمت الممثلة للمشاهد الكويتي والخليجي قرابة 90 مسلسلا تلفزيونيا ونحو 20 عملا مسرحيا.

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وتنوعت أعمال الفهد بين الخطوط الدرامية المختلفة وأتقنت بملامحها الجادة الأدوار التراجيدية الصعبة.