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مسلسل ولاد بديعة يثير الضجة بمشهد إعدام القطط (فيديو)

بقلم

وطن – أثار مشهد إعدام القطط في مسلسل ولاد بديعة الذي حل بصدارة الأعمال والمشاهدات جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.

وانطلق العمل السوري في موسم رمضان 2024 لكنه لقي بعض الانتقاد بعدما انتشرت مشاهد من المسلسل.

ومن ضمن تلك المشاهد المثيرة للجدل لقطة إعدام القطط من قِبل شخصية مختار الدباغ في مرحلة طفولته.

مشهد إعدام القطط في مسلسل ولاد بديعة

وخلال افتتاح أحدث حلقات المسلسل نُقل المشاهدون إلى رحلة زمنية نحو الماضي.

و تكشفت لحظات حاسمة من طفولة مختار الدباغ، الشخصية التي يحييها الممثل محمود نصر الذي يسعى للانتقام من أخويه التوأم شاهين وياسين.

وجاء الانتقام بمشهد إلقاء من سطح المقطورة برد وصف بالقاسي.

و لجأ مختار إلى سرقة وإعدام القطط العزيزة على قلبي شاهين وياسين واستخدم الحبال في جريمته الشنيعة.

وكانت المخرجة رشا شربتجي قد ذكرت بتصريحات سبقت عرض الحلقة بأن المشهد المقصود تم تصويره تحت إشراف طبي وفني دقيق لضمان عدم التسبب بأذى لأي من القطط.

مشهد إعدام القطط في مسلسل ولاد بديعة
تصريح المخرجة رشا شربتجي بعد مشهد إعدام القطط في مسلسل ولاد بديعة

لكن رغم ذلك أثارت اللقطات موجة عارمة من الردود المتباينة على منصات التواصل.

قسوة ظاهرة

و عبر قطاع من الجمهور عن استيائهم من القسوة الظاهرة في المشهد.

وأعرب الرواد عن قلقهم من احتمالية تقليد هذا المشهد من قِبل الأطفال.

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ومسلسل ولاد بديعة يحكي قصة صراعات دامية تنشأ بين الإخوة حول السلطة، النفوذ، الثروة، والنسب.

والعمل من تمثيل: “محمود نصر، سلافة معمار، سامر إسماعيل، يامن الحجلي، فادي صبيح، نادين تحسين بيك”.

وولاد بديعة من تأليف وكتابة علي وجيه ويامن الحجلي ومن إخراج رشا شربتجي.

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