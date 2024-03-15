قمة إيطالية منتظرة.. نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024

وطن- كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، الجمعة، عن مراسم نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024، التي أسفرت عن قمة إيطالية منتظرة بين ميلان وروما في هذا الدور.

وتأهلت 3 فرقٍ إيطالية إلى دور ربع نهائي الدوري الأوروبي وهي ميلان وروما وأتالانتا، وثنائي إنجليزي وهما ليفربول ووست هام يونايتد، إلى جانب باير ليفركوزن الألماني وأولمبيك مارسيليا الفرنسي وبنفيكا البرتغالي.

نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024

وجاءت نتائج قرعة دور ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا”، على النحو الآتي:

ليفربول (إنجلترا) Xأتالانتا )إيطاليا) .

ميلان (إيطاليا) X روما (إيطاليا).

وست هام يونايتد (إنجلترا) X باير ليفركوزن (ألمانيا).

أولمبيك مارسيليا (فرنسا) X بنفيكا (البرتغال).

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مواجهات دور نصف نهائي الدوري الأوروبي

وسيواجه الفائز من مباراة ليفربول وأتالانتا أمام الفائز من مباراة أولمبيك مارسيليا وبنفيكا، بينما سيلتقي الفائز من مباراة ميلان وروما أمام الفائز من مباراة وست هام يونايتد وباير ليفركوزن.

وستنطلق مواجهات منافسات دور ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024، الذهاب في ال11 من شهر إبريل/ نيسان القادم، على أن تكون مباريات الإياب في ال18 من الشهر ذاته.

كما وستكون مواجهات نصف نهائي الدوري الأوروبي في ال3-9 من شهر مايو/ أيار القادم.

وستقام مباراة نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024، على ميدان ملعب (أفيفا) في مدينة دبلن بالعاصمة الايرلندية في ال22 من شهر مايو/ أيار المقبل.

يذكر بأن فريق إشبيلية صاحب النسخة الأخيرة المتوج بلقب الدوري الأوروبي الموسم الماضي، كما أنه أكثر الفرق تتويجاً بهذا اللقب برصيد 7 ألقاب.