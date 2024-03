قمة إيطالية منتظرة.. نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024

وطن- كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”، الجمعة، عن مراسم نتائج قرعة ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024، التي أسفرت عن قمة إيطالية منتظرة بين ميلان وروما في هذا الدور.

وتأهلت 3 فرقٍ إيطالية إلى دور ربع نهائي الدوري الأوروبي وهي ميلان وروما وأتالانتا، وثنائي إنجليزي وهما ليفربول ووست هام يونايتد، إلى جانب باير ليفركوزن الألماني وأولمبيك مارسيليا الفرنسي وبنفيكا البرتغالي.

وجاءت نتائج قرعة دور ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024، من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا”، على النحو الآتي:

ليفربول (إنجلترا) Xأتالانتا )إيطاليا) .

ميلان (إيطاليا) X روما (إيطاليا).

وست هام يونايتد (إنجلترا) X باير ليفركوزن (ألمانيا).

أولمبيك مارسيليا (فرنسا) X بنفيكا (البرتغال).

The quarter-finals are set! 😍 Most exciting tie? #UELdraw pic.twitter.com/s70kFqKjOH

وسيواجه الفائز من مباراة ليفربول وأتالانتا أمام الفائز من مباراة أولمبيك مارسيليا وبنفيكا، بينما سيلتقي الفائز من مباراة ميلان وروما أمام الفائز من مباراة وست هام يونايتد وباير ليفركوزن.

وستنطلق مواجهات منافسات دور ربع نهائي الدوري الأوروبي 2023-2024، الذهاب في ال11 من شهر إبريل/ نيسان القادم، على أن تكون مباريات الإياب في ال18 من الشهر ذاته.

What it's all for 😍#UELdraw pic.twitter.com/grFO0oytSR

— UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 15, 2024