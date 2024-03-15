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زعيم جماعة “الحشاشين” الحالي صديق مقرب للسيسي وابن زايد.. فمن يكون؟

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زعيم جماعة "الحشاشين" الحالي صديق مقرب للسيسي وابن زايد.. فمن يكون؟

وطن – سلط الصحفي والكاتب المصري البارز جمال سلطان، الضوء على ارتباط نظام الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وكذلك الرئيس الإماراتي بزعيم جماعة “الحشاشين” الجديد الأمير كريم الحسيني آغا خان الرابع.

جاء ذلك بعد انتقادات لاذعة طالت مسلسل “الحشاشين” لكريم عبدالعزيز والمخرج بيتر ميمي، مع بدء عرضه خلال شهر رمضان 2024 لكونه ـ وفق متابعين ـ يحمل العديد من المغالطات التاريخية والرسائل المخابراتية التي تهدف للتضليل والخلط كما فعلت المخابرات المصرية في مسلسل “الاختيار” الذي كانت تقف ورائه بأمر مباشر من السيسي.

ويحكي المسلسل الذي أنتجته شركة “المتحدة” للخدمات الإعلامية التابعة لجهاز المخابرات، قصة حسن الصباح مؤسس “طائفة الحشاشين”.

جهل ورعونة بالغة

وعن العمل المذكور كتب الصحفي المصري البارز جمال سلطان تغريدة على حسابه في منصة إكس قال فيها: “لا أشاهد مسلسل الحشاشين الذي يتحدث البعض عنه في وسائل التواصل الاجتماعي، كما لا أشاهد التليفزيون نفسه في رمضان”.

وأضاف: “أنا بشكل عام كائن غير تليفزيوني منذ سنوات بعيدة، لكني اندهشت من ربط لجان المخابرات الالكترونية لطائفة الحشاشين بالإخوان المسلمين أو أي جماعة دينية معاصرة، وهو جهل ورعونة بالغة الغرابة”.

وأوضح سلطان أن “تلك الطائفة -الشيعة الإسماعيلية النزارية- الذين عرفوا تاريخيا بالحشاشين، هم من الطوائف المقربة للسيسي ونظامه ولهم نشاط في مصر برعاية أمنية وسياسية، هم وطائفة البهرة -الإسماعيلية المستعلية- المنافسة لها”.

وبحسب الصحفي المصري: “كلا الطائفتين الشيعية الإسماعيلية النزارية والإسماعيلية المستعلية لها نشاط رسمي في مصر ديني وثقافي واجتماعي وبتسهيلات من الحكومة المصرية”.

من هو زعيم الحشاشين الجديد؟

وعن زعيم الحشاشين الجديد كتب الصحفي المصري جمال سلطان: “زعيم الحشاشين الجديد الأمير كريم الحسيني أغا خان الرابع، وهو الإمام رقم ٤٩ للحشاشين الإسماعيلية النزارية ـ مرفق صورته مع المنشور ـ صديق مقرب من السيسي والشيخ محمد بن زايد وبشار الأسد”.

وتابع سلطان عن زعيم الحشاشين: “أبوه كرمته مصر الرسمية أكثر من مرة ومدفون في أسوان جنوب مصر برعاية السلطات المصرية، وقبره حولته الحكومة المصرية لمزار سياحي، يتم وضع الورود عليه وتجديدها، فلو جاز ربط طائفة الحشاشين إعلاميا بجهة ما فقد تم ربطها بالجهة الخطأ بكل تأكيد”.

وحاول صناع مسلسل “الحشاشين” المخابراتي الربط بين الحشاشين وجماعة الإخوان المسلمين، رغم الاختلافات العقائدية بينهما لأن أحدهما تنتمي للشيعة والأخرى للسنة كما أن الفترة الزمنية بينهما تصل لألف عام.

يذكر أن مسلسل الحشاشين من إخراج “بيتر ميمي” مخرج مسلسل “الاختيار” بأجزائه المختلفة، وهي السلسلة الدرامية المثيرة للجدل التي استخدمها السيسي للترويج لروايته عن الأحداث التي شهدتها مصر بعد ثورة يناير.

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