العراقية سارة عيدان تظهر تصهينها مجددا بصورة داعمة للأسيرات الإسرائيليات في غزة (شاهد)

وطن – أثارت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان، الجدل مجددا بسبب إطلالتها الأخيرة التي عبرت فيها دعمها للأسيرات الإسرائيليات المحتجزات في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.

وظهرت سارة عيدان في حفل للفنان العالمي ألتون جون، وهي ترتدي فستاناً أسود يحمل أسماء 19 أسيرة إسرائيلية، بقماش من اللون الأصفر.

ونشرت سارة عيدان صورًا من الحفل عبر حسابها على “إنستغرام“، وقالت إنها صممت هذا الزي، مع فكرة حمل أسماء 19 امرأة إسرائيلية محتجزات لتذكير العالم بأنهن ما زلن في الأسر لدى حركة حماس.

سارة عيدان تدعم جيش الاحتلال بلباس عسكري

وهذه ليست المرة الأولى التي تُظهر فيها عيدان تصهينها، ففي وقت سابق كانت قد ظهرت بلباسها العسكري في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في نهاية ديسمبر الماضي، مقدمة الدعم لقوات الاحتلال في حربها الهمجية على قطاع غزة؟

من دعم المثليين إلى دعم إسرائيل.. تدعى “#سارة_عيدان“، يقال إنها “ملكة جمال العراق”، تزور مستوطنات الاحتلال وتحرض على قتل المسلمين: “قتلوا شعبي والآن هم يقتلون شعبكم”!#حرب_غزة pic.twitter.com/4AB7I2bRai — مجلة ميم.. مِرآتنا (@Meemmag) January 1, 2024

سارة عيدان تشن هجوما على حماس

كما أنها في وقت سابق، وتحديداً بعد أيام قليلة من هذه الزيارة، كانت قد وجهت انتقادات لاذعة لكل من يصف حركة حماس التي شنت هجوم السابع من أكتوبر بالمقاومة.

وادعت سارة عيدان أن حركة حماس ألحقت الأذى والضرر بكل أهالي غزة، في تكرار لكلمات اعتادت سلطات الاحتلال على ترويجها.

دعوة سارة عيدان للسلام مع إسرائيل

في واقعة أخرى، كانت سارة عيدان قد دعت في فيديو نشره حساب رسمي تابع لحكومة الاحتلال على منصة إكس، إلى السلام مع إسرائيل. وقالت: “لازم نصحى ونشوف الواقع ولازم يصير سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

واسم سارة عيدان طفا إلى السطح بقوة عام 2017 حين نشرت الموسيقية وعارضة الأزياء العراقية صورة لها تجمعها بملكة جمال إسرائيل حينها عدار غاندلزمان، ضمن استعدادات مسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في لاس فيغاس.