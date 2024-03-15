الرئيسية » حياتنا » العراقية سارة عيدان تظهر تصهينها مجددا بصورة داعمة للأسيرات الإسرائيليات في غزة (شاهد)

العراقية سارة عيدان تظهر تصهينها مجددا بصورة داعمة للأسيرات الإسرائيليات في غزة (شاهد)

بقلم
سارة عيدان

وطن – أثارت ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان، الجدل مجددا بسبب إطلالتها الأخيرة التي عبرت فيها دعمها للأسيرات الإسرائيليات المحتجزات في قطاع غزة لدى المقاومة الفلسطينية.

وظهرت سارة عيدان في حفل للفنان العالمي ألتون جون، وهي ترتدي فستاناً أسود يحمل أسماء 19 أسيرة إسرائيلية، بقماش من اللون الأصفر.

سارة عيدان تدعم الأسيرات الإسرائيليات
سارة عيدان تدعم الأسيرات الإسرائيليات

ونشرت سارة عيدان صورًا من الحفل عبر حسابها على “إنستغرام“، وقالت إنها صممت هذا الزي، مع فكرة حمل أسماء 19 امرأة إسرائيلية محتجزات لتذكير العالم بأنهن ما زلن في الأسر لدى حركة حماس.

سارة عيدان تدعم جيش الاحتلال بلباس عسكري

وهذه ليست المرة الأولى التي تُظهر فيها عيدان تصهينها، ففي وقت سابق كانت قد ظهرت بلباسها العسكري في إحدى المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة في نهاية ديسمبر الماضي، مقدمة الدعم لقوات الاحتلال في حربها الهمجية على قطاع غزة؟

سارة عيدان تشن هجوما على حماس

كما أنها في وقت سابق، وتحديداً بعد أيام قليلة من هذه الزيارة، كانت قد وجهت انتقادات لاذعة لكل من يصف حركة حماس التي شنت هجوم السابع من أكتوبر بالمقاومة.

وادعت سارة عيدان أن حركة حماس ألحقت الأذى والضرر بكل أهالي غزة، في تكرار لكلمات اعتادت سلطات الاحتلال على ترويجها.

دعوة سارة عيدان للسلام مع إسرائيل

في واقعة أخرى، كانت سارة عيدان قد دعت في فيديو نشره حساب رسمي تابع لحكومة الاحتلال على منصة إكس، إلى السلام مع إسرائيل. وقالت: “لازم نصحى ونشوف الواقع ولازم يصير سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

واسم سارة عيدان طفا إلى السطح بقوة عام 2017 حين نشرت الموسيقية وعارضة الأزياء العراقية صورة لها تجمعها بملكة جمال إسرائيل حينها عدار غاندلزمان، ضمن استعدادات مسابقة ملكة جمال العالم التي أقيمت في لاس فيغاس.

قد يعجبك أيضاً

يهود اليمن

تفاصيل جديدة عن إجلاء 100 يهودي من اليمن.. “إسرائيل طلبت مساعدة عاجلة”

سارة عيدان

العراقية سارة عيدان تظهر تصهينها مجددا بصورة داعمة للأسيرات الإسرائيليات في غزة (شاهد)

مجزرة دوار الكويت

دوار الكويت.. تفاصيل جديدة وشهادات مصابين عن مجزرة الطحين الجديدة شمالي غزة

الكويت.. عقاب قاس لشاب خطف موظفة ستاربكس وهتك عرضها

الكويت.. عقاب قاس لشاب خطف موظفة ستاربكس وهتك عرضها

السعودية بالمقدمة.. 4 دول عربية تزود الاحتلال بالوقود الذي يمكنه من مواصلة عدوانه على غزة

السعودية بالمقدمة.. 4 دول عربية تزود الاحتلال بالوقود الذي يمكنه من مواصلة عدوانه على غزة

رمضان غزة.. الاحتلال يرتكب "مجزرة طحين" جديدة ومشاهد مروعة

رمضان غزة.. الاحتلال يرتكب “مجزرة طحين” جديدة ومشاهد مروعة (فيديو)

أضف تعليق

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

Proudly powered by Watan New

Contact us * Cookie Policy (EU) * Sitemap * تطبيقات وطن  * سياسة الاستخدام والخصوصية * من نحن / Who we are

Corrections Policy * Diversity and Inclusion * Diversity Policy for Editorial Content * Engagement, Feedback, and Transparency *

Organizational and Publishing Policies * Ownership and Funding Information * Standards of Behavior