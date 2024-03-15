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استبعاد الحكم الإسباني خيسوس مانزانو على خلفية أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا

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استبعاد الحكم الإسباني مانزانو

وطن- يستمر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استبعاد الحكم خيسوس مانزانو، من إدارة تحكيم المباريات في الدوري الإسباني الممتاز، على خلفية إثارته الجدل في مباراة ريال مدريد وفالنسيا في ال2 من شهر مارس/ أذار الماضي.

وأعلنت لجنة التحكيم في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، استمرار استبعاد الحكم خيسوس مانزانو في الجولة ال29 المقبلة، بعد أحداث مباراة ريال مدريد وفالنسيا الماضية، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما على ملعب “ميستايا”.

استبعاد خيسوس مانزانو الحكم الإسباني

وكانت لجنة التحكيم قد استبعدت الحكم الإسباني مانزانو في الجولة ال28 الماضية، بسبب لقاء مباراة ريال مدريد وفالنسيا في منافسات الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وأثار الحكم الإسباني خيسوس مانزانو، الجدل في إدارة تحكيم مباراة ريال مدريد وفالنسيا، بعد إلغائه هدف الفوز الثالث لصالح ريال مدريد في شباك فالنسيا بالثواني الأخيرة مع نهاية المباراة، بداعي إطلاقه الصافرة.

وسجل هدف الفوز الملغي النجم الإنجليزي جود بيلينغهام  الذي أشهر في وجهه البطاقة الحمراء، لاعتراضه على قرار الحكم بإلغاء الهدف لصالح فريقه الملكي الأبيض في المباراة.

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وسيدير تحكيم مباراة ريال مدريد أمام أوساسونا، السبت، في منافسات الجولة ال29 من الدوري الإسباني الممتاز، الحكم الإسباني مارتينيز مونويرا.

خيسوس مانزانو
الحكم الإسباني خيسوس مانزانو

وخاض فريق ريال مدريد 28 مباراة في الدوري الإسباني “الليغا”، فاز في 21 مباراة  وتعادل في 6 مباريات، بينما تلقى الخسارة في مباراة وحيدة حتى الآن.

ويحافظ ريال مدريد على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 69 نقطة، كما وبفارق 7 نقاط عن الوصيف جيرونا صاحب المركز الثاني برصيد 62 نقطة للموسم الجاري.

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استبعاد الحكم الإسباني مانزانو

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