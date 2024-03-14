وفاة المؤرخ الكبير جمال عبد الهادي.. فلسطين كانت قضيته الأولى وطارده نظام السيسي حتى وفاته

وطن – غيّب الموت، الخميس 14 مارس، العالم الموسوعي المصري جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعتي الملك عبد العزيز وأم القرى بالسعودية سابقاً، وعضو الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح في مصر عن عمر ناهز الـ 87 عاما بعيداً عن وطنه.

ويعد جمال عبد الهادي أحد علماء التاريخ الإسلامي في مصر والعالم الإسلامي، وأحد رجال دعوة الإخوان المسلمين بمصر.

توفي أحد أعلام الدعوة والتربية..العالم المناضل أستاذ تاريخ الإسلام د.جمال عبد الهادي بعد عمر مديد قضاه داعيا إلى الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر ثابتا على الحق صابرا محتسبا.

نسأل الله أن يتقبل جهده وما قدم لأمته، وأن يُثقل موازينه ويرفع درجته وخالص العزاء والدعاء لأسرته وأحبته pic.twitter.com/bSoYYsGY19 — د. محمد الصغير (@drassagheer) March 14, 2024

ولد الدكتور جمال عبد الهادي محمد في مدينة ملوى بمحافظة المنيا في 19 فبراير/ شباط 1937، وحصل على ليسانس آداب جامعة القاهرة عام 1958، ثم على درجة الدكتوراه في الفلسفة والآداب من كلية الآداب – جامعة بروكسل في بلجيكا عام 1972.

وعمل كعضو هيئة التدريس بقسم التاريخ كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الملك عبد العزيز جدة في الفترة من 1393-1401 هـ / 1973- 1981،

وعضو هيئة التدريس بقسم التاريخ الإسلامى بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة “أم القرى” في الفترة من 20/3/1401هـ وحتى 1407هـ / 1987م.

ومعروف أن الدكتور جمال عبدالهادي كان معارضي نظام السيسي، وكان من الحاضرين في اعتصام رابعة حتى في يوم فض الاعتصام فوق المنصة، وهذا مع كونه قد طعن في السن، فقد كان وقتها على مشارف الثمانين من عمره.

رحم الله الأستاذ الكبير طيب الذكر د. جمال عبد الهادي، أحد رواد المدرسة الإسلامية المصرية في التاريخ، وهو من طلائع الذين انتبهوا لأهمية التاريخ داخل الحركة الإسلامية، وعني كثيرا بتصحيح الأخطاء التاريخية التي أفرزتها المدارس القومية والعلمانية، وعرف بسلسلته “أخطاء يجب أن تصحح في… — محمد إلهامي (@melhamy) March 14, 2024

عودته إلى مصر

بعد عودته إلى مصر، واصل الدكتور جمال عبد الهادي مهمة الدعوة إلى الله عز وجل وتعريف الأمة بتاريخها الإسلامي وارتباطها الوثيق بشعوب العالم الإسلامى في الصين وأفغانستان وآسيا الوسطى والقفقاس والبلقان وأوروبا الشرقية والغربية، والدفاع عن قضايا العالم الإسلامى وخاصة قضية فلسطين البيت المقدس على اعتبار أنها قضية العالم الإسلامى المحورية الأولى، وأن تاريخها من ملحقات العقائد الإسلامية، وهي وقف إسلامي وتحريرها ونصرة أهلها ودفع العدوان الواقع عليها فريضة شرعية وضرورة حياتية.

مع كشف الجرائم التي ارتكبتها سلطة الاحتلال الصهيونى لتهويد فلسطين مع إبادة وتشريد أهلها.

توفي اليوم الشيخ الزاهد الدكتور جمال عبد الهادي استاذ التاريخ الاسلامي

طبعا ده ابتلاء شديد للأمة الاسلاميه أن الله يقبض عالم من العلماء كان قضيته الاولي و المركزيه هي القدس و تحرير المسجد الاقصي و لكن الامه في غفله شديده ان حد يشعر بهذا الابتلاء الشديد فا الله يلطف بينا و ينجينا… pic.twitter.com/uZd42kP5IX — mariam safwat hegazy (@Mariam_S_Hegazy) March 14, 2024

الحكم بإعدامه

ولم يسلم عبد الهادي من بطش نظام السيسي في مصر حيث تعرض لمحاولة اعتقال بعد الانقلاب العسكري ومطاردته ولكنه حتى استطاع الخروج من مصر هاربا من بطش العسكر وتم تلفيق التهم الكثيرة له وحكم عليه بالإعدام غيابياً عام 2014.

وكان بعمر 74 عاماً ليكون الشيخ الهرم الأكبر من بين قيادات الإخوان المحكوم عليهم بالإعدام ، وبقي خارج مصر بسبب هذا الحكم إلى أن وافاه الأجل.

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إنا لله وإنا إليه راجعون

أستاذنا العالم الجليل #الدكتور_جمال_عبد_الهادي

أستاذ التاريخ الإسلامي.

صاحب السلسلة التاريخية الماتعة:

(أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ الإسلامي) وغيرها من المؤلفات..

اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك pic.twitter.com/H1Nnvg6dwb — دكتور مصطفى جاويش (@drmgaweesh) March 14, 2024

موسوعة علمية

وللعالم الراحل الدكتور جمال عبد الهادي أكثر من 5000 محاضرة مطروح بعضها على شبكة الإنترنت.

وكان يدعو في محاضراته وندواته إلى نصرة شعوب البلقان كوسوفا والبوسنة والهرسك وألبانيا والشيشان مع كشف الجرائم التي كان يرتكبها الصرب والروس ضد شعوبها تحت سمع وبصر المجتمعات والمنظمات الدولية، وكشف ما يجرى في مجال التعليم تحت مسمى التطوير بهدف طمس هوية الأمة وحرمانها من تاريخها الإسلامي ولغتها العربية وثقافتها الشرعية.

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ألف جمال عبد الهادي العديد من الكتب منها: “أخطاء يجب أن تصحح في التاريخ” “الطريق إلى بيت المقدس”، “تاريخ الدولة العثمانية” و”فتح مصر” “جزيرة العرب” “أفريقيا التي يراد لها أن تموت جوعا”، “ذرية إبراهيم عليه السلام والمسجد الأقصى”، “المجتمع الإسلامي المعاصر –”الطريق إلى بيت المقدس”، “ليس لليهود حق في فلسطين” وغيرها من المؤلفات.