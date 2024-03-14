موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024 والمتأهلين لهذا الدور

وطن- يترقب عشاق وجماهير المستطيل الأخضر في كل مكان، موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، الجمعة، منتصف شهر مارس/ أذار الجاري، بعد حسم 8 فرق أوروبية بطاقة العبور لهذا الدور.

ونجح فريق برشلونة في الوصول لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ 4 سنوات ماضية، على حساب نابولي الإيطالي بعد الفوز عليه بنتيجة 4-2.

كما وتأهل فريق أتلتيكو مدريد إلى دور الربع النهائي على حساب الوصيف إنتر ميلان الإيطالي، عقب الفوز عليه بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد انتهاء المباراة بين كلا الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكليهما.

3 فرق إسبانية في دور الربع النهائي لدوري الأبطال

وتشهد قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، تواجد 3 فرق إسبانية حسمت بطاقة الوصول لهذا الدور، وهي ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، فيما شهد غياب الفرق الإيطالية على عكس النسخة الماضية.

وحجزت كلاً من الفرق مانشستر سيتي حامل اللقب، وبايرن ميونخ، وأرسنال، بوروسيا دورتموند، وباريس سان جيرمان، وريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو مدريد، بطاقة التأهل لدور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

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موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024

وسيكشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” عن مواجهات ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023-2024، الجمعة، في ال15 من شهر مارس/ آذار الجاري.

وستنطق مراسم القرعة عند الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول الخليج العربي.

بينما ستكون بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر وتونس والمغرب، في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً، ولكن توقيت الإمارات وعمان فستكون المباراة عند الساعة الثالثة مساءً.

بث مراسم قرعة دور ربع ونصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023- 2024 (اضغط هنا)

أما بتوقيت فلسطين ومصر ولبنان وسوريا والأردن، فستكون نتائج مراسم قرعة دوري الأبطال لمواجهات دور ربع ونصف النهائي في تمام الساعة الواحدة ظهراً.

وستبدأ مواجهات ربع نهائي دوري الأبطال الذهاب في 9 من شهر إبريل / نيسان القادم، على إن تكون مواجهات الإياب في ال17 من الشهر نفسه.