قرار بريطاني يُعرقل مخطط إماراتي خبيث.. وأبوظبي: نشعر بخيبة أمل كبيرة

وطن – كشف وزراء بريطانيون عن توجه بلادهم لمنع الدول الأجنبية من امتلاك الصحف المحلية، ما يعني وقف مخططات الإمارات ومحاولاتها المتكررة للاستيلاء على أشهر الصحف في بريطانيا مثل صحيفة “التليغراف”.

وقالت صحيفة “تليغراف” إن السلطات البريطانية تتجه نحو حظر سيطرة الدولة الأجنبية على الصحف المحلية، مما سيمنع بشكل فعال محاولة أبوظبي “الاستيلاء” على الصحف في المملكة المتحدة.

وأعلن عن الخطوة اللورد باركنسون وزير الثقافة وجاءت حسب تلغراف للقضاء على التمرد الذي قاده أحد أقرانه من حزب المحافظين والذي أشعل شرارته مأزق الاستيلاء على الصحيفة من قبل أبوظبي.

ضربة كبيرة للصندوق الإماراتي “رد بيرد آي إم آي”

شركة “رد بيرد آي إم آي” (RedBird IMI)، وهو صندوق مدعوم بنسبة 75% وضعت من قبل النائب الثاني لرئيس الدولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويسعى الصندوق للسيطرة على صحيفة تلغراف ومجلة سبيكتاتور من خلال سداد ديون عائلة باركلي، المالكين الحاليين للصحيفة والمجلة.

وتصف الصحيفة محاولات أبوظبي للاستحواذ عليها بـ”الاستيلاء” لتقوم الحكومة بالتدقيق فيما يجري باستخدام السلطات الحالية لحماية حرية الصحافة.

لكن النواب وأقرانهم في جميع البرلمان طالبوا بقوانين أكثر صرامة ضد سيطرة الدولة الأجنبية على الصحف المحلية، فيما ذكر أعضاء في مجلس اللوردات أن السماح لدولة أجنبية بامتلاك صحيفة بريطانية سيكون أمرا “شائنا” و”لا يمكن تصوره”.

وتجدر الإشارة إلى أن بعض المؤسسات الإخبارية في المملكة المتحدة مثل صحيفة الإندبندنت مملوكة جزئياً بالفعل لهيئات حكومية أجنبية، وفق ما نقتله بي بي سي.

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لا أثر رجعي للقرار

لكن بما أن الحظر الجديد لن يكون بأثر رجعي فإن مشاركة الدولة الأجنبية الحالية في المؤسسات الإخبارية البريطانية، مثل الحصة السعودية في صحيفة الإندبندنت لن تتأثر.

ووفق ما نقلته الغارديان فإن الصندوق الإماراتي ألمح بأنه قد يعيد النظر في سعيه وراء الاستحواذ على “تليغراف” و”سبيكتاتور” استجابةً للقوانين الجديدة.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الصندوق قوله: “لدينا خيبة أمل شديدة إزاء التطورات التي حدثت اليوم. حتى الآن، قامت شركة Redbird IMI بستة استثمارات في جميع أنحاء المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ونعتقد أن البيئة الإعلامية في المملكة المتحدة تستحق المزيد من الاستثمار”.

وأردف المتحدث “”كما هو الحال مع كل صفقة من صفقاتنا، لقد أوضحنا أن الاستحواذ على تليغراف وسبيكتاتور كان بمثابة مشروع تجاري بالكامل”.

نقطة تحول مهمة

ووصفت وسائل إعلامية أن القرار البريطاني يعد نقطة تحول مهمة حول الملكية المستقبلية لصحيفة التلغراف، التي استولت عليها مجموعة لويدز المصرفية من عائلة باركلي في يونيو.

كان ذلك بعد نزاع حول 1.2 مليار جنيه إسترليني من الديون المتأخرة وقد ساعدت الشركة الإماراتية في سداد ديون العائلة في، ديسمبر، من خلال قرض تهدف إلى تحويله إلى امتلاك الصحيفة والمجلة.

يذكر أن القرار البريطاني الجديد حول حظر ملكية الدولة الأجنبية سيدخل حيز التنفيذ عندما يحصل مشروع القانون على الموافقة الملكية.