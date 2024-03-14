فتاة الشروق.. وفاة حبيبة الشماع في رابع أيام رمضان وحزن يخيم على الشارع المصري

وطن – أفادت وسائل إعلام مصرية بوفاة الشابة حبيبة الشماع المعروفة إعلاميا باسم “فتاة الشروق” بعد تدهور حالتها الصحية على إثر قفزها من سيارة تتبع خدمة أوبر بعد خوفها من محاولة خطف السائق لها، بحسب شهادة أسرتها، وهي الحادثة التي هزت المجتمع المصري طيلة الأيام الماضية.

وقال محمد الأمين – محامي حبيبة الشماع المعروفة إعلاميًا بـ “فتاة الشروق“، إن الفتاة توفيت مساء الخميس، عقب تدهور حالتها الصحية في الساعات الأخيرة، نتيجة مضاعفات الحادث الذي تعرضت له على طريق السويس.

وفاة حبيبة الشماع “فتاة الشروق”

وجاءت وفاة حبيبة الشماع بعد غيبوبة دخلت فيها قبل نحو 21 يوما، لتلفظ أنفاسها الأخيرة اليوم داخل الرعاية المركزة بالمستشفى في رابع أيام شهر رمضان المبارك.

السواق ضايقني علشان كدة رميت نفسي.. هل كشفت #حبيبة_الشماع سر ما حدث مع سائق #أوبر قبل وفاتها؟ pic.twitter.com/HEgaEWpybP — Cairo 24 – القاهرة 24 (@cairo24_) March 14, 2024

يأتي ذلك بعد أن قرر قاضي المعارضات بمحكمة الجنح، تجديد حبس سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع ” فتاة الشروق”، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة تسببه لها بإصابات عديدة منها نزيف داخلي وكسور وسجحات .

ووفق موقع “اليوم السابع” المصري كشفت التحقيقات، أن الفتاة تعاني من حالة إغماء ونزيف نتيجة قفزها من السيارة خوفا من خطفها على يد السائق، بعد أن قام برش بعض العطر داخل السيارة خلال قيادته بسرعة كبيرة على طريق السويس، ما بث الرعب في نفس الفتاة ودفعها للقفز من السيارة.

وتم تحديد وضبط السائق المذكور وتبين أن له معلومات جنائية ومقيم بمحافظة الجيزة) وبمواجهته قرر أنه حال قيامه بغلق نوافذ السيارة ورش معطر فوجئ بقيام المذكورة بالقفز من السيارة، فقام باستكمال سيره ولم يتوقف خشية تعرضه للإيذاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واعتمدت النيابة العامة كاميرات المراقبة، وإجراء تحليل مخدرات للسائق المتهم، والذي سبق اتهامه من قبل في قضية مخدرات.

ربنا يصبر أهلك يا بنتى #حبيبه_الشماع pic.twitter.com/IC8UaPYKZd — Radwa El Sherbiny (@RadwaElSherbiny) March 14, 2024

محامي السائق يوضح

وبدوره كشف محامي المتهم أن السائق لم يكن ينوي خطف الفتاة، لكنها عانت من حالة توجس ورعب غير حقيقي، وأن المتهم يعمل منذ سنوات في شركة ” أوبر” بدون أي شكوى، وخلال رشه العطر لم يغلق أبواب السيارة، وهو سبب واضح لعدم وجود نية لخطف الفتاة.

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وتعود بداية الواقعة إلى تحرير محضر في قسم شرطة الشروق في فبراير شباط الماضي، بمحاولة خطف فتاة تدعى “حبيبة الشماع” بعد ركوبها مع سائق أوبر، لكنها فوجئت بمحاولة خطفها ما دفعها لإلقاء نفسها من السيارة وهي تسير بسرعة كبيرة، ما تسبب في إصابتها بارتجاج و وفقدان للوعي وتم نقلها إلى المستشفى.

#حبيبة_الشماع

حبيبه شهيدة الشرف

لا حول ولا قوة إلا بالله

الله يرحمك يا بنتى وحسبنا الله ونعم الوكيل

ربنا يصبر اهلك يااارب 💔💔 pic.twitter.com/9X4t32LacI — Ayman Nour 🎧🎻 (@AymanNo39921434) March 14, 2024

وكشف وزارة الداخلية المصرية حينها ملابسات الحادث الذي وقع بمنطقة التجمع شرق القاهرة وصدم المصريين، وقالت في بيان، إن أحد شهود العيان أفاد بأنه رأى الفتاة خلال سيره بطريق السويس تقفز من باب خلفي لإحدى السيارات، فتوقف لمساعدتها.

وأبلغته أنها كانت تستقل السيارة التابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي، ولدى محاولة قائد السيارة معاكستها قامت بالقفز من المركبة خشية تحرشه بها، وتم نقلها للمستشفى.

وبعد القبض على السائق وجهت النيابة له تهمة محاولة خطف الفتاة، والتسبب في إصابتها الواردة بالتقرير الصحي.