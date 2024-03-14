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جنوب إفريقيا تحسم مصير مواطنيها الذين يقاتلون في صفوف جيش الاحتلال: سيتم اعتقالهم

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وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور

وطن – أعلنت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، إن مواطني بلادها الذين يقاتلون في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة، سيتم اعتقالهم عند عودتهم إلى ديارهم.

جاء هذا التصريح خلال حدث تضامن فلسطيني، حضره مسؤولون من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم في جنوب أفريقيا، وفق وكالة “AP” الأمريكية.

وقالت باندور: “عندما تعود إلى المنزل، سنقوم باعتقالك”، في إشارة إلى جنود بلادها الذين يقاتلون في صفوف جيش الاحتلال.

كما شجّعت باندور الناس على الاحتجاج خارج سفارات من سمّتهم “الداعمين الخمسة الأساسيين” لإسرائيل وعملها العسكري في غزة.

يُشار إلى أن جنوب إفريقيا كانت قد قدمت طلباً عاجلاً لمحكمة العدل الدولية لتحديد تدابير احترازية إضافية وتعديل أمر المحكمة الصادر في 26 يناير/كانون الثاني 2024، وقرارها اللاحق في 16 فبراير/شباط الماضي، في القضية المرفوعة ضد إسرائيل، والمتعلقة بتطبيق اتفاقية منع ومعاقبة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وذكرت جنوب إفريقيا ذكرت في طلبها الجديد، أنها مضطرة للعودة إلى المحكمة في ضوء الوقائع الجديدة والتغييرات في الوضع على الأرض في غزة، لا سيما حالة المجاعة المنتشرة.

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وهذا الطلب الثالث الذي تقدمه جنوب أفريقيا بحق إسرائيل إلى المحكمة، التي تُعد أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة، منذ بدء تل أبيب حربها المدمرة على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وضع خطير يتطلب تنفيذا فوريا

وفي منتصف فبراير الماضي، أعلنت محكمة العدل الدولية أن ما سمته الوضع الخطير في قطاع غزة يتطلب تنفيذا فوريا لتدابير الأمر الصادر في 26 يناير، في إشارة لتهديدات إسرائيل باجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت المحكمة إن التطورات خاصة في رفح من شأنها أن “تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا”، مؤكدة أن “إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان أمن الفلسطينيين في غزة”.

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