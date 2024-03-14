تصعيد خطير.. ماذا يعني إعلان الحوثي إغلاق طريق “المحيط الهندي ـ رأس الرجاء الصالح”؟

وطن – توعدت جماعة الحوثي في اليمن بمنع عبور السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي، من المحيط الهندي نحو طريق الرجاء الصالح، حسبما أعلنه زعيمها عبدالملك الحوثي.

وجاء في بيان مصور لزعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي قوله: “إلى جانب المعاناة الشديدة جراء الحصار والتجويع في غزة، من الملفت أن نسمع تصريحات عن احتمال سقوط شهداء بسبب العطش”.

"نتجه إلى منع عبور السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي عبر #المحيط_الهندي ومن جنوب أفريقيا في اتجاه طريق الرجاء الصالح" قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك الحوثي#اليمن #فلسطين#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/B6G10Ov0sJ — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 14, 2024

وأضاف البيان: “الوجبات الشحيحة التي يلقى بها على قطاع غزة من الطائرات مسرحية أمريكية تسيء إلى كرامة الشعب الفلسطيني”.

عاجل 🚨🚨🚨🚨🚨 #اليمن 🇾🇪🔥

قائد حركة أنصار الله "السيد عبدالملك الحوثي" يُعلن منع مرور السفن الإسرائيلية من رأس الرجاء الصالح و المحيط الهندي.

الله أكبر … لله درك من رجل صالح 💚 #اليمن_قول_وفعل | #اليمن_سند_فلسطين | #الشباب_الحزم | #الوحده_ابها | #الخليج_الأخدود pic.twitter.com/we9kTYlP8M — حمود أبو مسمار (@ThayirAljanub) March 14, 2024

انتقاد الدعم الغربي للاحتلال

وأردف زعيم الجماعة اليمنية التي تربك الملاحة في البحر الأحمر منذ أشهر وتقول إنها تفعل ذلك دعما لغزة حتى يتوقف الحصار الإسرائيلي الغاشم: “أمريكا والدول الغربية يقدمون أفتك الأسلحة للعدو الإسرائيلي ليقتل الشعب الفلسطيني بأطفاله ونسائه”.

وسلط البيان الضوء على أعداد الضحايا في غزة ومأساة الحصار والتجويع: “أعداد الشهداء والجرحى الهائلة ومعظمهم من الأطفال والنساء هي عار على عالم يدعي التحضر ويتغنى بالحقوق، وفضيحة للمجتمع الدولي”.

جدد السيد القائد ، عبدالملك بدر الدين الحوثي ،يحفظة الله ، لجماهير الشعب اليمني في خطابة اليوم املاً بهذا الشعب في الخروج المليوني في شهر النصرة والجهاد ، فيا شعب الإيمان والحكمة ويا أنصار رسول الله ،، أنتم أهل المروءة ،، والوفاء ، والشهامة وأنتم أهل الثبات ،، وأنتم اليوم أمل… pic.twitter.com/JmkCl4MbjG — د.قاسم أحمد الحمران (@Qasim_AlHamran) March 14, 2024

منع عبور السفن عبر المحيط الهندي

وأعلن عبد الملك الحوثي، منع عبور السفن المرتبطة بإسرائيل عبر المحيط الهندي بالاتجاه المحاذي لجنوب إفريقيا باتجاه العدو الإسرائيلي.

وقال في خطابه الذي بث على قناة المسيرة: “نتجه بتوفيق الله وبمعونته إلى منع عبور السفن المرتبطة بالعدو الإسرائيلي حتى عبر المحيط الهندي ومن جنوب إفريقيا باتجاه طريق الرجاء الصالح”.

ويأتي هذا التصعيد ردًا على استمرار إسرائيل بغطاء أمريكي في تصعيد جرائمها في قطاع غزة باستمرار سياسة التجويع والإبادة الجماعية. وسبق وأكدت الجماعة أنها ستقابل التصعيد في غزة بالتصعيد في العمليات البحرية.

وأكد عبد الملك الحوثي أنهم بدأوا فعلا في تنفيذ هذه الخطوة. وقال “هذه الخطوة المهمة والمتقدمة والكبيرة بدأنا ننفذ عملياتنا المرتبطة بها”.

ولفت إلى أن عمليات الحوثيين العسكرية مستمرة بتصاعد وفاعلية وتأثير، موضحا: “إجمالي السفن المستهدفة والبارجات بلغ 73 سفينة وبارجة”.

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كما كشف زعيم الحوثيين أن بعض عملياتهم البحرية وصل مداها للمحيط الهندي. وقال “بلغت عملياتنا هذه المرة إلى مديات غير مسبوقة ووصلت 3 عمليات إلى المحيط الهندي”.

وكان الحوثيون قد أعلنوا منذ 19 نوفمبر الماضي، تنفيذ هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانيها.

ولمحاولة ردعهم، تشن القوات الأمريكية والبريطانية ضربات على مواقع تابعة للحوثيين في اليمن منذ 12 يناير الماضي. وينفّذ الجيش الأمريكي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ يقول إنها معدّة للإطلاق.

وإثر الضربات الغربية، بدأ الحوثيون استهداف السفن الأمريكية والبريطانية في المنطقة، معتبرين أن مصالح البلدين أصبحت «أهدافا مشروعة».

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ضحايا غزة ليسوا مجرد أرقام

ولفت عبدالملك الحوثي إلى أن “شهداء غزة ليسوا مجرد أرقام تعبر على مسامع الناس، بل هي أرواح بشر تُزهق وتُهدر حياتهم، وجراحات ومعاناة شعب يُباد”.

وأكمل: “لليوم الـ160، تتواصل الجرائم الصهيونية في قطاع غزة وهي إبادة جماعية بكل ما تعنيه الكلمة.. العدو الإسرائيلي يُنفّذ جريمة القرن بكل ما تعنيه الكلمة بمشاركة أمريكية ومساهمة من دول غربية”.

1- أعتقد أنّ المفاجأة التي بشّر بها السيد عبد الملك الحوثي قبل أسابيع قليلة، والتي ربطَ الإعلان عنها بالتوجّه الفعلي إليها، هو ما أعلنه اليوم بوصول الحظر اليمني على السفن الإسرائيلية إلى المحيط الهندي ومسارها الالتفافي الجديد نحو رأس الرجاء الصالح.#طوفان_الأقصی — صالح أبو عزة (@salehabuizzah) March 14, 2024

وقال زعيم الحوثيين في بيانه أيضا إن “التخاذل والتفريط من المسلمين وفي مقدمتهم أغلب العرب يساهم في جريمة القرن بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”، مردفاً: “العدو الإسرائيلي ينفذ جريمة القرن بمشاركة الأمريكيين ودول غربية”.

وبحسب البيان فإن عمليات الإنزال الأمريكي لا تغطي إلا نسبة ضئيلة من الاحتياجات وهي تستهدف وفق الحوثيين “خداع الرأي العام للاستمرار في الإجرام .. مقابل المساعدات المحدودة لأهل غزة تقدم أمريكا أطنانا من القنابل لقتلهم”.