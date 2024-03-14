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تابع لشركة إيلون ماسك.. تفاصيل فقدان صاروخ “ستارشيب” العملاق خلال عودته للأرض

بقلم
تابع لشركة إيلون ماسك.. تفاصيل فقدان صاروخ "ستارشيب" العملاق خلال عودته للأرض

وطن – قالت وسائل إعلام أمريكية إن شركة “SpaceX” فقدت اليوم، الخميس، الاتصال بمركبة “Starship” بعد أن أوشكت على إكمال الرحلة التجريبية الثالثة.

وأعلنت شركة “سبيس إكس“، في بث مباشر عبر الإنترنت “فقدان” صاروخها العملاق “ستارشيب” خلال محاولة إعادته إلى الغلاف الجوي للأرض أثناء رحلته التجريبية الثالثة.

وكان مخططا للمركبة أن تهبط في المحيط الهندي. ووفق تقرير لموقع pbs اقتربت شركة SpaceX من إكمال رحلة تجريبية مدتها ساعة لصاروخها الضخم في محاولتها الثالثة يوم الخميس، لكن المركبة الفضائية فقدت أثناء هبوطها عائدة إلى الأرض.

وقال معلّق أثناء البث المباشر الذي يتابعه أكثر من 6،7 مليون شخص إن المركبة “فُقدت”، مشيراً إلى أنها “لن تهبط على البحر اليوم”.

وحتى ذلك الحين، كانت معظم الأمور تسير على ما يرام بعد الإقلاع من الطرف الجنوبي لولاية تكساس بالقرب من الحدود المكسيكية.

وووفق موقع شركة SpaceX الإلكتروني هذه هي الرحلة التاسعة عشرة لمعزز المرحلة الأولى الداعم لهذه المهمة، والتي سبق أن أطلقت المركبة الفضائية GPS III 04، والمركبة الفضائية GPS III 05، وInspiration4، وAx-1، وNilesat 301، وOneWeb Launch 17، وعربسات بدر-8، و11 ستارلينك.

وانتهت رحلتان تجريبيتان العام الماضي بانفجارات بعد دقائق من الإقلاع.

هبوط على سطح القمر

وتعول وكالة الفضاء ناسا على مركبة ستارشيب لهبوط روادها على سطح القمر خلال السنوات القليلة المقبلة.

وانطلق الصاروخ الذي يبلغ طوله 400 قدم (121 مترًا)، وهو أكبر وأقوى صاروخ على الإطلاق ، فوق خليج المكسيك بعد إقلاعه صباح الخميس، متجهًا شرقًا.

وفي الإطلاق الافتتاحي لمركبة ستارشيب في أبريل الماضي، تعطلت العديد من المحركات التي تعمل بوقود الميثان والبالغ عددها 33 محركًا، ولم ينفصل المعزز عن المركبة الفضائية، مما تسبب في انفجار المركبة بأكملها واصطدامها بالخليج بعد أربع دقائق من الإقلاع.

وتصر وكالة ناسا على أن تهبط مركبة فضائية فارغة بنجاح على سطح القمر، قبل أن يصعد رواد القمر المستقبليون على متنها.

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