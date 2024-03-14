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بأحضان مسؤولة مغربية.. “الرضيع النائم” يخطف الأنظار في الأمم المتحدة (فيديو)

بقلم
بأحضان مسؤولة مغربية.. "الرضيع النائم" يخطف الأنظار في الأمم المتحدة

وطن – خطفت المستشارة البرلمانية عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المغرب، فاطمة زوكاغ، الأنظار خلال إلقائها كلمة في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، وهي تحمل رضيعها في مشهد إنساني أثار إعجاب الحضور ومتتبعي الجلسة.

وبدت البرلمانية المغربية وهي تلقي كلمتها في الأمم المتحدة حاملة رضيعها الذي بدا نائماً بعمق رغم التصفيق العالي المحيط به، في حدث لا يتكرر كثيرا في مثل هذه المحافل الدولية.

وأظهر مقطع فيديو طفلها وهو في حضنها ويوسد رأسه على الطاولة أمامها مستسلماً للنوم بعمق. بينما استمرت كلمة والدته “فاطمة زوكاغ” دقيقتين و40 ثانية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك ضمن أعمال الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة الذي انعقدت من 11 إلى 22 مارس/ آذار الجاري.


وظل الرضيع نائما لم يوقظه حتى تصفيق الحضور حين انتهت الكلمة.

ونشر موقع “العمق” المغربي على حسابه في موقع “إكس“-تويتر سابقاً صورة للنائبة زوكاغ وهي تحمل طفلها الذي بدا مستيقظاً، وعلق عليها:”برلمانية مغربية تخلق الحدث باصطحاب رضيعها أثناء إلقاء مداخلة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.”

وبحسب وكالة الأناضول قالت فاطمة زوكاغ ، وهي برلمانية عن كتلة نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان)، إن المغرب قام بخطوات عدة في مجال تعزيز حقوق المرأة.

وأضافت أن المملكة “في إطار الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها، أكدت على أن الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات عامة”.

وشددت على أن المغرب، تماشيا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، يولي أهمية كبيرة للمساواة بين المرأة والرجل، مشيرة إلى عملية مراجعة مدونة الأسرة التي تضع المرأة والطفل في صلب أولوياتها.

كما ذكرت السيدة زوكاغ بإنشاء هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز واعتماد سلسلة من القوانين الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة في مختلف المجالات، بالإضافة إلى القوانين المتعلقة بالانتخابات.

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