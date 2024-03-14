الهلال يتربع على عرش الصدارة.. جدول ترتيب الدوري السعودي روشن

وطن- يتربع فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي روشن 2023-2024، قبيل انطلاق منافسات الأسبوع ال24.

ويواصل فريق الزعيم الآسيوي تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجى جيسوس، سلسلة انتصاراته القياسية على المستوى المحلي والقاري والعالمي، بعد وصوله إلى مباراة 35 بدون أي هزيمة، وتحقيقه الفوز للمباراة ال28 على التوالي في مختلف المسابقات.

الهلال متصدر ترتيب الدوري السعودي روشن

وخاض فريق الهلال 23 مباراة في الدوري السعودي روشن، حقق فيها الفوز في 21 مباراة وتعادل في مباراتين، دون أن يتلقى أي خسارة حتى الآن.

وينفرد الهلال السعودي في صدارة ترتيب دوري روشن الممتاز، بفارق 12 نقطة عن الوصيف النصر السعودي الذي تلقى الخسارة في المباراة الماضية أمام الرائد بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد في ميدانه وأمام جماهيره الحاضرة في مدرجات الملعب.

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جدول ترتيب الدوري السعودي روشن

وجاء ترتيب الدوري السعودي روشن 2023-2024، قبيل بدء منافسات الجولة ال24، كما يلي:

الهلال 65 نقطة.

النصر 53 نقطة.

الأهلي 47 نقطة.

الاتحاد 40 نقطة.

التعاون 39 نقطة.

ضمك 34 نقطة.

الاتفاق 34 نقطة.

الهلال يوسّع الفارق إلى 12 نقطة في صدارة جدول ترتيب #دوري_روشن_السعودي 🔝🔵 #yallaRSL pic.twitter.com/O6tz6Fgdtv — دوري روشن السعودي (@SPL) March 9, 2024

الفتح 31 نقطة.

الفيحاء 31 نقطة.

الوحدة 27 نقطة.

الخليج 27 نقطة.

الشباب 25 نقطة.

الرائد 23 نقطة.

الأخدود 23 نقطة.

الرياض 23 نقطة.

الطائي 21 نقطة.

أبها 18 نقطة.

الحزم 15 نقطة.

وستنطلق منافسات الأسبوع ال24 من الدوري السعودي روشن بمواجهة أبها والوحدة، الخميس، كما وستختتم الجولة بمواجهة التعاون والرائد، السبت.