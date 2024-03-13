“هنية وخالد مشعل في حفل إفطار ضخم تزامنا مع تجويع الفلسطينيين”.. حقيقة صورة أثارت ضجة

وطن – انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، صورة ادعى ناشروها أنها لحضور قيادات من حركة حماس حفل إفطار ضخم خلال شهر رمضان الحالي، تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تشهده من حرب تجويع ضد الفلسطينيين.

وأظهرت الصورة المزعومة، حضور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل لحفل الإفطار.

هنية من قطر في ثاني أيام رمضان المبارح حلف طلاق غير يفطر معلبات تضامن مع غزة pic.twitter.com/rfuWuA73N9 — Chadoua Jbeli (@chadoua_jbeli) March 12, 2024

▪️هل يعلم مستر هنية ومشعل أن هذه الصورة تدمر مشاعر الملايين وتجرح قلوب الأرامل والأطفال في غزة!! pic.twitter.com/Zp4lW3BIBG — Raymond Hakim (@RaymondFHakim) March 12, 2024

في حال لم تشاهد عالم قذره اليوم

هنا تؤكل لحوم غزه على موائد الشيطان pic.twitter.com/C7LypKo9xg — Ahmad abu jondi🇧🇷🇧🇷 (@Asef84A) March 12, 2024

حقيقة الصورة المتداولة

إلا أن هذا الإعاء مضلل، فالصورة المتداولة قديمة وليست لحضور قادة حركة حماس حفل إفطار خلال شهر رمضان الجاري.

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وفي الحقيقة، تعود الصورة إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، لحضور وفد من قيادات حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية وخالد مشعل، احتفالًا نظّمته السفارة التركية في قطر، بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية التركية حينها.

وأقيم الاحتفال في مقر إقامة السفير التركي آنذاك، وحضره عدد من المسؤولين القطريين وحشد من سفراء الدول العربية والأجنبية وبعض المسؤولين.

وآنذاك، ترأس وفد حماس رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، الذي قدم التهاني إلى تركيا بمناسبة اليوم الوطني للبلاد.