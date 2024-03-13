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“هنية وخالد مشعل في حفل إفطار ضخم تزامنا مع تجويع الفلسطينيين”.. حقيقة صورة أثارت ضجة

بقلم
حفل إفطار حماس

وطن – انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي، صورة ادعى ناشروها أنها لحضور قيادات من حركة حماس حفل إفطار ضخم خلال شهر رمضان الحالي، تزامنًا مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما تشهده من حرب تجويع ضد الفلسطينيين.

وأظهرت الصورة المزعومة، حضور رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل لحفل الإفطار.

حقيقة الصورة المتداولة

إلا أن هذا الإعاء مضلل، فالصورة المتداولة قديمة وليست لحضور قادة حركة حماس حفل إفطار خلال شهر رمضان الجاري.

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وفي الحقيقة، تعود الصورة إلى 29 أكتوبر/تشرين الأول عام 2021، لحضور وفد من قيادات حركة حماس برئاسة إسماعيل هنية وخالد مشعل، احتفالًا نظّمته السفارة التركية في قطر، بمناسبة اليوم الوطني للجمهورية التركية حينها.

وأقيم الاحتفال في مقر إقامة السفير التركي آنذاك، وحضره عدد من المسؤولين القطريين وحشد من سفراء الدول العربية والأجنبية وبعض المسؤولين.

وآنذاك، ترأس وفد حماس رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، الذي قدم التهاني إلى تركيا بمناسبة اليوم الوطني للبلاد.

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