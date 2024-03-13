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هندي زرع كاميرات مراقبة بمنزله وصدمه ما تفعله زوجته مع والده (فيديو)

بقلم
سيدة هندية تنهال بالضرب على حماها المسن

وطن – أثارت واقعة في الهند صدمة واسعة بمنصات التواصل تجسدت بما فعلته سيدة زرع زوجها كاميرا مراقبة في منزلها لتوثيق ما تقوم به مع والده المسن.

وتبين أن الزوجة تقوم بتعذيب والده البالغ من العمر 87 عاماً وتضربه بعصا فولاذية في واقعة هزت المجتمع الهندي.

وبدأت القصة حين شك زوج المتهمة الذي يعمل خارج المنزل بتعرض والده للتعذيب فقرر زرع عدسة مراقبة ومتابعة ما يحصل لكشف الحقيقة.

كاميرات مراقبة تكشف فضيحة في الهند

وجرت الواقعة في منزل بولاية كارناتاكا الهندية ووثقت عدسات المراقبة زوجة الابن وهي تضرب والد زوجها بوحشية.

و تسبب الضرب في سقوط المسن أرضاً واصطدام رأسه بأريكة، بعد إصابته بجروح خطرة.

وشاهد زوج المتهمة على كاميرا المراقبة الخاصة بالمنزل زوجته وهي تضرب والده بوحشية.

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صدمة واسعة

وقرر الرجل نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، ما تسبب في صدمة واسعة.

ولقي المقطع تنديداً واسعاً من مغردين سارعوا إلى إبلاغ الشرطة ليتم القبض على المتهمة، التي تعمل موظفة في شركة تزويد الكهرباء.

و يتلقى المسن حالياً العلاج من إصاباته في أحد المستشفيات في مدينة كارناتاكا.

وتصدر المقطع منصات التواصل وتفاعل معه الرواد بغضب واسع وطالب الكثيرون بمعاقبة المتهمة بشدة وجعلها عبرة لمن يفكر أن يفعل مثلها من انعدام الإنسانية.

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