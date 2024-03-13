هل عاد كبار أندية الدوري الإنجليزي إلى بطولة “السوبر ليغ” بعد انسحابهم؟!.. تقرير إسباني يُجيب

وطن- فجرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، مفاجأة بشأن عودة كبار أندية الدوري الإنجليزي إلى البطولة “السوبر ليغ” الجدلية بعد انسحابهم منها تحت ضغط الجماهير والاتحادات الدولية والقارية لكرة القدم.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، عن استئناف ال6 الأندية الكبرى في الدوري الإنجليزي الممتاز للمحادثات الخاصة مع شركة (A22)، المسؤولة عن الترويج لدوري السوبر الأوروبي لكرة القدم.

عودة أندية الدوري الإنجليزي لبطولة السوبر ليغ

وختمت، ” المحادثات بدأت مع قرار صدور حكم محكمة العدل الأوروبية في ال21 من شهر ديسمبر الماضي ضد احتكار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لتنظيم هذه المسابقة.

الاندية الانجليزية ال6

مان يونايتد ، مان سيتي ، ليفربول ، تشيلسي ، ارسنال ، توتنهام تعود لمناقشة انضمامها الى السوبر ليغ.#الديربي@CalcioFinanza pic.twitter.com/d2IBbQNoKF — برنامج الديربي || ALDERBY SHOW (@ALDERBYSHOW) March 12, 2024

وتعد الأندية الستة وهم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وليفربول وتوتنهام وأرسنال، من الأعضاء المؤسسين للمشروع الذي طرح للعلن في ال19 من شهر إبريل/ نيسان عام 2021.

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عودة بطولة السوبر ليغ للواجهة من جديد

وكانت الأندية الستة الإنجليزية قد تراجعت عن القدوم في تنفيذ فكرة تنظيم بطولة السوبر ليغ على غرار دوري أبطال أوروبا الحالية، بعد تعرض تلك الأندية لضغوطات جماهيرية وسياسية من قبل الحكومة البريطانية من أجل الانسحاب من تلك البطولة الجدلية.

ولا يزال نادي ريال مدريد الوحيد الذي يؤمن بفكرة تنظيم بطولة السوبر ليغ بعد انسحاب نادي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة مؤخراً، إلا أن الشركة المروجة لفكرة السوبر ليغ تربط أندية الدوري الإنجليزي بدوري السوبر ليغ رغم إعلان انسحابهم من المشروع.

يذكر بأن رئيس نادي ريال مدريد الإسباني فلورنتينو بيريز رودريغز، هو من يترأس مشروع بطولة السوبر ليغ الجدولية وما زال يتمسك في تنفيذ تلك الفكرة من خلال توجهه عبر المحاكم القضائية بعد اتحاد اليويفا والفيفا لها.