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“مقص” تحجج به الاحتلال لمنع دخول مساعدات إلى غزة.. ما القصة؟ (شاهد)

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"مقص" تحجج به الاحتلال لمنع دخول مساعدات إلى غزة

وطن – شن مسؤول بالأمم المتحدة هجوما على الاحتلال الإسرائيلي لتعنته في دخول المساعدات إلى قطاع غزة وتعمد تعطيلها بحجج واهية، فيما يعيش القطاع المحاصر كارثة إنسانية ومأساة منذ أشهر.

وعبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” هاجم “فيليب لازاريني” مدير عام الأونروا، إسرائيل موضحا أن سلطات الاحتلال رفضت السماح بدخول شاحنة مساعدات كانت متجهة إلى غزة هذا الأسبوع.

وأرجع “لازاريني” سبب ذلك لأن الشحنة المشار إليها كانت تحتوي على “مقص” ضمن مجموعات طبية للأطفال.

الاحتلال يمنع دخول المساعدات لغزة بحجج واهية

وهو ما تحججت به إسرائيل لوقف دخول شاحنة المساعدات زاعمة أن مثل هذه الأدوات “ذات استخدام مزدوج”، أي للأغراض المدنية والعسكرية.

وشدد “فيليب لازاريني” على أنه من الأهمية بمكان أن يتم توصيل الإمدادات لقطاع غزة بشكل أسرع، مشيرا إلى أن “حياة مليوني شخص تعتمد على ذلك، ليس هناك وقت لنضيعه”.

ويواصل الاحتلال في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، مجازره القائمة منذ أكتوبر الماضي، بحق المدنيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة مخلّفًا المزيد من الشهداء والمصابين، بينما يستمر بتصعيد عملياته العسكرية في الضفة الغربية والقدس.

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برنامج الأغذية العالمي أعلن من جانبه إيصال مساعدات لنحو 25 ألف شخص في مدينة غزة للمرة الأولى منذ 20 فبراير الماضي.

وبينما يزداد خطر المجاعة في الشمال دعا البرنامج إلى السماح بوصول المساعدات يوميًّا وفتح نقاط وصول مباشرة إلى شمالي القطاع.

كما كشفت وكالة الأونروا أن عدد الأطفال الضحايا في غزة يفوق عدد الضحايا من الأطفال في 4 سنوات من النزاعات في العالم.

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“مقص” تحجج به الاحتلال لمنع دخول مساعدات إلى غزة.. ما القصة؟ (شاهد)

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