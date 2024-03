“مقص” تحجج به الاحتلال لمنع دخول مساعدات إلى غزة.. ما القصة؟ (شاهد)

وطن – شن مسؤول بالأمم المتحدة هجوما على الاحتلال الإسرائيلي لتعنته في دخول المساعدات إلى قطاع غزة وتعمد تعطيلها بحجج واهية، فيما يعيش القطاع المحاصر كارثة إنسانية ومأساة منذ أشهر.

وعبر حسابه الرسمي بمنصة “إكس” هاجم “فيليب لازاريني” مدير عام الأونروا، إسرائيل موضحا أن سلطات الاحتلال رفضت السماح بدخول شاحنة مساعدات كانت متجهة إلى غزة هذا الأسبوع.

#Gaza: an entire population depends on humanitarian assistance for survival. Very little comes in & restrictions increase.

A truck loaded with aid has just been turned back because it had scissors used in children’s medical kits.

Medical scissors are now added to a long list of… pic.twitter.com/Obpsi9bVkV

— Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) March 11, 2024