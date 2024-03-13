مدفع أمطر الاحتلال بالقذائف.. المقاومة تهنئ الأمة برمضان على طريقتها من غزة (فيديو)

وطن – هنأت “سرايا القدس” الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، الأربعاء، العرب والمسلمين بحلول شهر رمضان المبارك على طريقتها الخاصة بنشر مشاهد لقصفها تجمعات الاحتلال في غزة.

وأظهرت اللقطات التي بثها الإعلام الحربي التابع للسرايا مقاومين جانب مدفع في وسط أحراش زراعية، ويسمع أحدهما وهو يقول: “سرايا القدس وقوات الشهيد عمر القاسم يتقدمان بالتهنئة إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى شعبنا الفلسطيني المرابط بحلول شهر رمضان المبارك.”

“سـ.ـرايا القدس” تنشر مشاهد لقصفها تجمعات الاحتلال في غزة مع تهنئة بمناسبة شهر رمضان pic.twitter.com/XaGKFXARaO — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 13, 2024

ثم ردد:” بسم الله الله أكبر” قبل أن يلقم المدفع قذيفة ويبتعد المقاومان من جراء صوت ودوي القذيفة، ثم يعيد المقاوم تلقيم قذيفة أخرى ويرى المقاومان وهما جالسان أمام مدفع صغير ويقومان بتزويده بقذائف متتالية.

وأظهر مشهد تال من مكان مختلف انطلاق القذائف وهي تنهال على أهداف عسكري للاحتلال.

تفجير نفق مفخخ

وكانت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أعلنت أمس الثلاثاء، أنها فجّرت نفقا فُخّخ مسبقا في مجموعة من جنود الاحتلال، ومنزلا مفخخا في قوة إسرائيلية خاصة قوامها 7 جنود وأوقعتهم بين قتيل وجريح، شرقي وشمال شرقي القرارة بقطاع غزة.

وحذر أبو حمزة، المتحدث باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الفلسطينية، مما قال إنه امتداد المعركة مع الجانب الإسرائيلي إلى خارج قطاع غزة.

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وقال أبو حمزة في تسجيل صوتي مقتضب إن المعركة “لم تعد محصورة في غزة وقد تمتد قريبا إلى داخل إسرائيل وفق مجريات الميدان”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أمريكية وأوروبية، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.