عادات رمضان .. لماذا يتم ضرب الزوجات على رؤوسهن قبل الإفطار في هذه الدولة!؟

وطن – لا يعرف كثيرون من الناس عادات غريبة وطقوساً مختلفة تتبعها بعض الشعوب والقبائل في شهر رمضان المبارك، لعلّ من أكثرها غرابة ضرب الزوجات في أوغندا قبل الإفطار!.

فمن أغرب العادات القديمة وغير الطبيعية عند قبائل اللانغو الأوغندية في رمضان هو ضرب الزوجات على رؤوسهن قبل الإفطار، لتقوم بعدها المرأة بتجهيز مائدة الإفطار، ويرى الكثير أن هذه العادة لا تناسب الشهر الفضيل.

اما عن سبب هذه العادة يكمن في تنبيه الرجل لزوجته بقرب موعد الإفطار. والأغرب من ذلك هو أن المرأة الأوغندية تتجاهل إعداد الإفطار، إذا لم تتلق الضربة على رأسها كل يوم قبل الإفطار.بحسب “الجزيرة”

في أوغندا تحديدا يتساوى الليل والنهار، لوقوعها على خط الاستواء مباشرة، ولهذا يصوم الأوغنديون اثنتي عشرة ساعة.

هذا يعني أن موعد الإفطار لم يتغير منذ دخول الإسلام إلى أوغندا فكيف لها أن تتجاهل فيضطر لتذكيرها؟!.