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عادات رمضان .. لماذا يتم ضرب الزوجات على رؤوسهن قبل الإفطار في هذه الدولة!؟

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عادة ضرب الزوجات في رمضان

وطن – لا يعرف كثيرون من الناس عادات غريبة وطقوساً مختلفة تتبعها بعض الشعوب والقبائل في شهر رمضان المبارك، لعلّ من أكثرها غرابة ضرب الزوجات في أوغندا قبل الإفطار!.

فمن أغرب العادات القديمة وغير الطبيعية عند قبائل اللانغو الأوغندية في رمضان هو ضرب الزوجات على رؤوسهن قبل الإفطار، لتقوم بعدها المرأة بتجهيز مائدة الإفطار، ويرى الكثير أن هذه العادة لا تناسب الشهر الفضيل.

أغرب العادات القديمة وغير الطبيعية عند قبائل اللانغو الأوغندية في رمضان هو ضرب الزوجات على رؤوسهن قبل الإفطار
أغرب العادات القديمةعند قبائل اللانغو الأوغندية في رمضان هو ضرب الزوجات على رؤوسهن قبل الإفطار

اما عن سبب هذه العادة يكمن في تنبيه الرجل لزوجته بقرب موعد الإفطار. والأغرب من ذلك هو أن المرأة الأوغندية تتجاهل إعداد الإفطار، إذا لم تتلق الضربة على رأسها كل يوم قبل الإفطار.بحسب “الجزيرة

في أوغندا تحديدا يتساوى الليل والنهار، لوقوعها على خط الاستواء مباشرة، ولهذا يصوم الأوغنديون اثنتي عشرة ساعة.

ضرب الزوجات على رؤوسهن في رمضان عادة غريبة في أوغندا
المرأة الأوغندية تتجاهل إعداد الإفطار إذا لم تتلق الضربة على رأسها قبل الإفطار

هذا يعني أن موعد الإفطار لم يتغير منذ دخول الإسلام إلى أوغندا فكيف لها أن تتجاهل فيضطر لتذكيرها؟!.

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عادة ضرب الزوجات في رمضان

عادات رمضان .. لماذا يتم ضرب الزوجات على رؤوسهن قبل الإفطار في هذه الدولة!؟

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