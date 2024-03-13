سيدة أمريكية في غزة تتحدى قصف الاحتلال وتوجه رسائل لبلادها

وطن – أطلت سيدة أمريكية ناجية من القصف الوحشي الإسرائيلي في قطاع غزة لتوجه رسائل لبلادها ورئيسها جو بايدن مع استمرار المشاهد المروعة التي تخرج بشكل شبه يومي من القطاع الفلسطيني المحاصر.

ووثق الصحفي هاني أبو رزق بمقطع مصور لحظة انتشال السيدة الأميركية “ديبورا” من تحت الأنقاض بعد استهدافها من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقصف منزلها بمدينة دير البلح.

و أدى ذلك إلى تعرضها لإصابات في أنحاء مختلفة من جسدها وجروح في وجهها فيما لا تزال الغارات الإسرائيلية تستهدف بيوت الفلسطينيين وتخلّف أعدادا كبيرة من الشهداء ودمارا هائلاً بالمباني السكنية.

وبشكل شبه يومي يصل عدد من الشهداء والجرحى إلى مستشفى الأقصى بعد قصف المنازل في مدينة دير البلح بقطاع غزة.

ووفق لقطات مصورة انتشرت عبر مواقع التواصل تم إنقاذ السيدة الأميركية، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلها.

رسالة سيدة أمريكية من داخل غزة

وظهر ديبورا بدموع حارقة لتوجه رسالة لكل الأميركيين والعالم العربي وتدعو إلى ضرورة التحرك ودعم غزة.

ورفضت السيدة الأمريكية مغادرة القطاع رغم الحرب الوحشية الإسرائيلية قائلة: “كأميركية أعيش في غزة، أؤمن أن على جميع العرب أن يكونوا هنا للمساعدة، كما أنا الآن”.

السيدة ديبورا الأمريكية رفضت الخروج من غزة واصيبت . يسألونها لماذا لم تخرجي ! فتأتيكم إجابتها لتحرج امة المليارين ان تبقى لهذه الامة شيئا من حرج … pic.twitter.com/uhzpYpCL3w — EMAD HSH (@emadbzm2150) March 13, 2024

وأضافت: “لأن الاحتلال يريد من الجميع المغادرة بقيت أنا لأني لا أريدهم أن يأخذوا فلسطين”.

هل تحرك الرسالة جو بايدن؟

وتفاعل بعض رواد منصة الفضاء الأزرق “فيسبوك” ومع رسالة السيدة الأمريكية متسائلين: هل ستصدم إصابة هذه السيدة الأميركية الرئيس (جو) بايدن أيضا؟

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وعلّق أحد المغردين: “إسرائيل لا تميّز بين أحد عندما تريد إشباع غريزة القتل لديها، تقتلك سواء كنت أميركيا او فلسطينيا، مسلما أو مسيحيا، طفلا أو كهلا، تقتلك لأنها تعتنق القتل دينا”.

إسرائيل لا تميز بين أحد عندما تريد اشباع غريزة القتل لديها، تقتلك سواء كنت أمريكي او فلسطيني،مسلم او مسيحي،طفل او كهل، تقتلك لأنها تعتنق القتل دينا.

لفتني إجابة السيدة ديبورا عندما تم سؤالها لماذا لم تغادري غزة بما أنك مواطنة أمريكية، حيث قالت بأنها لا تريد أن تكون "منافقة". https://t.co/xWNGnNEJNF — SIREEN KHAROUB (@KharoubSireen) March 12, 2024

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلّفت أكثر من 31 ألف شهيد، وعشرات آلاف المصابين، معظمهم أطفال ونساء.

وتسببت الحرب الوحشية والحصار الخانق بكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.