تبرع ببنائها أمير قطر السابق .. قصة مدينة حمد التي حوّلتها اسرائيل لركام! (شاهد)

وطن – تداول مغرّدون مشاهد صادمة، تظهر حجم الدمار الهائل الذي أحدثه جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدينة حمد شمال مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، حيث تعرّضت لهجوم بريّ وقصفٍ جوي مكثف على مدار الأيام الماضية .

وانسحبت قوات الاحتلال اليوم الأربعاء، من مدينة حمد السكنية في خانيونس، بعد حوالي 10 أيام من تعرضها لسلسلة كمائن وعمليات نفذتها المقاومة.

وتظهر الصور والمشاهد المتداولة، دماراً هائلاً في مدينة حمد التي كانت تعد أحد اجمل وأحدث المدن وأكثرها تنظيماً.

تغطية صحفية: "جيش الاحتلال يخلف دمارا هائلا في مدينة حمد السكنية شمال خانيونس جنوب قطاع غزة". pic.twitter.com/InH7ualhAY — القسطل الإخباري (@AlQastalps) March 13, 2024

مدينة حمد شمال خان يونس

صورتان للمدينة قبل وبعد جرائم الحرب الصهيونية المرتكبة بحق سكان المدينة وممتلكاتهم ومنازلهم.. pic.twitter.com/58QKqrVKce — ‏جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) March 13, 2024

هكذا اصبحت مدينة #حمد في خان يونس والتي كانت تعد احد اجمل وأحدث المدن وأكثرها تنظيما pic.twitter.com/ENrM8dFCN8 — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) March 13, 2024

هذا ما بقي من مدينة حمد قرب خانيونس والتي تم بنائها بتمويل قطري قبل اعوام. الجيش الإسرائيلي دمر الكثير من عماراتها pic.twitter.com/uuXRwqfJrL — Hanzala (@Hanzpal2) March 13, 2024

عمليات نوعية للمقاومة في مدينة حمد

وعلى مدار الأيام الماضية، التي شهدت توغل جيش الاحتلال في المدينة، أعلنت المقاومة الفلسطينية، وتحديداً كتائب القسام، تنفيذ عدد من العمليات النوعية ضدّ جيش الاحتلال.

وأعلنت كتائب القسام أنها أوقعت قوة صهيونية مكونة من أكثر من 20 جندياً في كمين محكم وتفجر بها عدداً من العبوات الناسفة المضادة للأفراد في أحد الشقق في مدينة حـمد، وإيقاع جميع أفرادها بين قتيل وجريح وذلك يوم الأربعاء (7 مارس الجاري).

كما أعلنت القسام لاحقاً، أنها أوقعت قوة صهيونية راجلة مكونة من 6 جنود في كمين محكم داخل إحدى الشقق السكنية واشتبكت معها واجهزت على جميع أفرادها من النقطة صفر في المدينة.

وأمس الثلاثاء أعلنت القسام تمكن مجاهديها من إيقاع قوتين صهيونيتين راجلتين في كمين محكم والاشتباك مع أفرادهما من المسافة صفر في حزمة أبراج “L” بمدينة حـمـد شمال مدينة خانيونس وتم رصد طائرات العدو تقوم بإخلاء القتلى والجرحى.

كما تمكنت الكتائب من تفجير عبوتين مضادتين للأفراد في قوتين صهيونيتين راجلتين والاشتباك مع أفرادهم وإيقاعهم بين قتيل وجريح في حزمتي أبراج “K” و “J” بمدينة حمد شمال خانيونس.

قصة مدينة حمد شمال خانيونس

تبرع أمير قطر الوالد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني ببناء مدينة حمد السكنية شمال خانيونس، بعد زيارته التاريخية عام 2012 لقطاع غزة.

وكانت دولة قطر قد تبرعت في أكتوبر/تشرين الأول 2012 بنحو 407 ملايين دولار لإعادة إعمار قطاع غزة عبر تنفيذ مشاريع إستراتيجية وحيوية في القطاع، بينها بناء مدينة سكنية تحمل اسم أميرها السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وتضم نحو 2500 شقة سكنية.

ويقع المشروع السكني لمدينة الشيخ حمد في أراضي المحررات في نفوذ مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، شمال شرق مدينة أصداء الإعلامية على مساحة 126 دونما تقريباً.