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الكشف عن هوية طائرات الموت التي أنزلت مساعدات على رؤوس الغزّيين: مصرية وإماراتية

بقلم
إنزال جوي على غزة

وطن – نشرت منصة “إيكاد”، تحليلًا عن هوية الطائرات التي أنزلت مساعدات على قطاع غزة، وتسبَّبت في ارتقاء عدد من الشهداء.

وأجرت “إيكاد”، تحليلًا للمقاطع التي وثقت الإنزالات في غزة يومي 8 و 9 مارس، مع تحليل برامج الملاحة تلكشف هوية الطائرات التي قامت بها.

إنزال جوي “قاتل” على غزة

ففي يومي 8 و9 مارس، قامت عدة دول بإنزال جوي جديد في شمال غزة، ولكن سقطت بعض الصناديق دون أن تفتح مظلاتها، وهوت بقوة فوق رؤوس مدنيين ما أوقع عدة شهداء.

وحللت المنصة، المقاطع التي وثقت عمليات الإنزال في يوم 8 مارس التي أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص، ورصدت مقطعًا نشره مراسل قناة الجزيرة إسماعيل الغول على حسابه في إنستغرام.

هذا المقطع حلله حساب “anno nemo” المتخصص في تحديد المواقع الجغرافية وأوضح أنه اُلتقط في مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة.

طائرة إماراتية

وبالتدقيق في شكل الطائرة الظاهرة، تبين من الذيل والمراوح أنها طائرة بوينغ C-17 globalmaster. وهذه الطائرة تستخدمها الإمارات في عمليات الإنزال الجوي في غزة، كما تمتلك الولايات المتحدة نفس النوع من الطائرات.

وللتأكد من هوية الطائرة، راجعت المنصة حركة الملاحة الجوية فوق شمال غزة، ورصدت مرور الطائرة الإماراتية ذات الرقم التسجيلي 1225 يوم 8 مارس بالقرب من الموقع الذي الُتقط فيه مقطع الإنزال في مخيم الشاطئ.

واتضح من خلال تحليل شكل الطائرة ومطابقتها مع البيانات الملاحية أن الطائرة هي ذاتها C-17 الإماراتية.

وتتبعت المنصة، كذلك عملية الإنزال التي تمت في 9 مارس وعثرت على مقاطع فيديو نشرها حساب “نوح الشغنوبي”على إنستغرام.

كما عثرت على مقطع آخر ومن زاوية أقرب نشره حساب الفنان “معتز” على إنستغرام.

وبالتدقيق في مقطع نوح الشغنوني تبيّن أن عملية الإنزال كانت فوق ملعب اليرموك غرب مدينة غزة.

طائرة مصرية

وبتحليل شكل الطائرة التي أسقطت المساعدات وظهرت في الفيديو الذي نشره حساب “معتز”، اتضح أنها من طراز C-130 الذي تستخدمه عدة دول مثل مصر والأردن والولايات المتحدة وبلجيكا.

وبالتدقيق في لون الطائرة، تبين أن لونها فاتح وهو اللون المستخدم في الطائرات المصرية والأردنية.

وللتحقق من هويتها، راجعت المنصة بيانات الملاحة للطائرات التي عبرت بالقرب من ملعب اليرموك يوم 9 مارس. ولم تظهر برامج الملاحة مشاركة طائرة أردنية في إنزال المساعدات في غزة بذلك التوقيت.

ولكنها أظهرت تنفيذ طائرة مصرية تحمل رقم تسجيلي SU-BAE عملية إنزال فوق غزة دون أن تظهر مسارها.

وقالت المنصة: “دققنا أكثر في ألوان الطائرة الظاهرة التي نفذت عملية الإنزال يوم 9 مارس، ووجدنا أن مقدمتها مميزة باللون الأسود يسبقه لون فاتح، وطرف جناحها يتميز باللون الفاتح، وهذه الألوان اتضح أنها ألوان الطائرة المصرية التي كشفت عنها برامج الملاحة”.

كما أن ترتيب الألوان يختلف عن ألوان الطائرة الأردنية التي تتميز مقدمتها باللون الأسود ويسبقه لون غامق، كما أن لون جناحها يتميز بلون واحد بدرجة كبيرة على عكس ألوان الطائرة المصرية.

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الكشف عن هوية طائرات الموت التي أنزلت مساعدات على رؤوس الغزّيين: مصرية وإماراتية

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