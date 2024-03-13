الكشف عن هوية طائرات الموت التي أنزلت مساعدات على رؤوس الغزّيين: مصرية وإماراتية

وطن – نشرت منصة “إيكاد”، تحليلًا عن هوية الطائرات التي أنزلت مساعدات على قطاع غزة، وتسبَّبت في ارتقاء عدد من الشهداء.

وأجرت “إيكاد”، تحليلًا للمقاطع التي وثقت الإنزالات في غزة يومي 8 و 9 مارس، مع تحليل برامج الملاحة تلكشف هوية الطائرات التي قامت بها.

#جيونيوز🗺️| عمليات إنزال مساعدات جوية خلّفت شهداء، بعدما هوت بقوة نتيجة عدم فتح مظلات الصناديق. 🔻إيكاد وعبر تحليل المقاطع التي وثقت الإنزالات في غزة يومي 8 و 9 مارس وتحليل برامج الملاحة تكشف هوية الطائرات التي قامت بها. pic.twitter.com/Odvb5zgpsm — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) March 12, 2024

إنزال جوي “قاتل” على غزة

ففي يومي 8 و9 مارس، قامت عدة دول بإنزال جوي جديد في شمال غزة، ولكن سقطت بعض الصناديق دون أن تفتح مظلاتها، وهوت بقوة فوق رؤوس مدنيين ما أوقع عدة شهداء.

وحللت المنصة، المقاطع التي وثقت عمليات الإنزال في يوم 8 مارس التي أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص، ورصدت مقطعًا نشره مراسل قناة الجزيرة إسماعيل الغول على حسابه في إنستغرام.

🔻بحثنا بداية عن المقاطع التي وثقت عمليات الإنزال في يوم 8 مارس التي أسفرت عن استشهاد 5 أشخاص، ووجدنا مقطعًا نشره الصحفي إسماعيل الغول على حسابه في إنستغرام. pic.twitter.com/9iHV5HnHZN — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) March 12, 2024

هذا المقطع حلله حساب “anno nemo” المتخصص في تحديد المواقع الجغرافية وأوضح أنه اُلتقط في مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة.

🔻هذا المقطع حلله حساب anno nemo المتخصص في تحديد المواقع الجغرافية وأوضح أنه اُلتقط في مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة. pic.twitter.com/KFRboTqdXS — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) March 12, 2024

طائرة إماراتية

وبالتدقيق في شكل الطائرة الظاهرة، تبين من الذيل والمراوح أنها طائرة بوينغ C-17 globalmaster. وهذه الطائرة تستخدمها الإمارات في عمليات الإنزال الجوي في غزة، كما تمتلك الولايات المتحدة نفس النوع من الطائرات.

🔻بالتدقيق في شكل الطائرة الظاهرة، تبين من الذيل والمراوح أنها طائرة بوينغ C-17 globalmaster. 🔻هذه الطائرة تستخدمها الإمارات في عمليات الإنزال الجوي في غزة، كما تمتلك الولايات المتحدة نفس النوع من الطائرات. pic.twitter.com/eHfnTBEksZ — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) March 12, 2024

وللتأكد من هوية الطائرة، راجعت المنصة حركة الملاحة الجوية فوق شمال غزة، ورصدت مرور الطائرة الإماراتية ذات الرقم التسجيلي 1225 يوم 8 مارس بالقرب من الموقع الذي الُتقط فيه مقطع الإنزال في مخيم الشاطئ.

واتضح من خلال تحليل شكل الطائرة ومطابقتها مع البيانات الملاحية أن الطائرة هي ذاتها C-17 الإماراتية.

🔻وللتأكد من هوية الطائرة راجعنا حركة الملاحة الجوية فوق شمال غزة، ورصدنا مرور الطائرة الإماراتية ذات الرقم التسجيلي 1225 يوم 8 مارس بالقرب من الموقع الذي الُتقط فيه مقطع الإنزال في مخيم الشاطئ. 🔻ليتضح من خلال تحليل شكل الطائرة ومطابقتها مع البيانات الملاحية أن الطائرة هي ذاتها… pic.twitter.com/qyHod7NPWu — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) March 12, 2024

وتتبعت المنصة، كذلك عملية الإنزال التي تمت في 9 مارس وعثرت على مقاطع فيديو نشرها حساب “نوح الشغنوبي”على إنستغرام.

🔻تتبعنا كذلك عملية الإنزال التي تمت في 9 مارس وعثرنا على مقاطع فيديو نشرها حساب "نوح الشغنوبي"على إنستغرام. pic.twitter.com/c3qMflNXw0 — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) March 12, 2024

كما عثرت على مقطع آخر ومن زاوية أقرب نشره حساب الفنان “معتز” على إنستغرام.

🔻كما عثرنا على مقطع آخر ومن زاوية أقرب نشره حساب الفنان "معتز" على إنستغرام. pic.twitter.com/ggfZnbJxBV — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) March 12, 2024

وبالتدقيق في مقطع نوح الشغنوني تبيّن أن عملية الإنزال كانت فوق ملعب اليرموك غرب مدينة غزة.

🔻وبالتدقيق في مقطع نوح الشغنوني تبيّن أن عملية الإنزال كانت فوق ملعب اليرموك غرب مدينة غزة. pic.twitter.com/JkugEmAOGY — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) March 12, 2024

طائرة مصرية

وبتحليل شكل الطائرة التي أسقطت المساعدات وظهرت في الفيديو الذي نشره حساب “معتز”، اتضح أنها من طراز C-130 الذي تستخدمه عدة دول مثل مصر والأردن والولايات المتحدة وبلجيكا.

🔻وبتحليل شكل الطائرة التي أسقطت المساعدات وظهرت في الفيديو الذي نشره حساب "معتز" اتضح أنها من طراز C-130 الذي تستخدمه عدة دول مثل مصر والأردن والولايات المتحدة وبلجيكا. pic.twitter.com/8NPtrxdDUY — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) March 12, 2024

وبالتدقيق في لون الطائرة، تبين أن لونها فاتح وهو اللون المستخدم في الطائرات المصرية والأردنية.

وللتحقق من هويتها، راجعت المنصة بيانات الملاحة للطائرات التي عبرت بالقرب من ملعب اليرموك يوم 9 مارس. ولم تظهر برامج الملاحة مشاركة طائرة أردنية في إنزال المساعدات في غزة بذلك التوقيت.

ولكنها أظهرت تنفيذ طائرة مصرية تحمل رقم تسجيلي SU-BAE عملية إنزال فوق غزة دون أن تظهر مسارها.

🔻بالتدقيق في لون الطائرة وجدنا أن لونها فاتح وهو اللون المستخدم في الطائرات المصرية والأردنية. 🔻وللتحقق من هويتها راجعنا بيانات الملاحة للطائرات التي عبرت بالقرب من ملعب اليرموك يوم 9 مارس. 🔻لم تظهر برامج الملاحة مشاركة طائرة أردنية في إنزال المساعدات في غزة بذلك التوقيت.… pic.twitter.com/imfk3Qo6y7 — EekadFacts | إيكاد (@EekadFacts) March 12, 2024

وقالت المنصة: “دققنا أكثر في ألوان الطائرة الظاهرة التي نفذت عملية الإنزال يوم 9 مارس، ووجدنا أن مقدمتها مميزة باللون الأسود يسبقه لون فاتح، وطرف جناحها يتميز باللون الفاتح، وهذه الألوان اتضح أنها ألوان الطائرة المصرية التي كشفت عنها برامج الملاحة”.

كما أن ترتيب الألوان يختلف عن ألوان الطائرة الأردنية التي تتميز مقدمتها باللون الأسود ويسبقه لون غامق، كما أن لون جناحها يتميز بلون واحد بدرجة كبيرة على عكس ألوان الطائرة المصرية.