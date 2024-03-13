إعلام عبري: دخول مساعدات المغرب لغزة عبر إسرائيل هدية من نتنياهو للملك بمناسبة رمضان

وطن – كشفت تقارير أممية مغربية عن مساعدات دخلت للمرة الأولى عبر طريق بري جديد إلى قطاع غزة، بإشراف الاحتلال ومن خلال دخولها للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال موقع “ذا تايمز أوف إسرائيل” إن قافلة برنامج الغذاء العالمي دخلت شمالي قطاع غزة عبر الطريق العسكري الجديد.

وأضاف أن الإمدادات الغذائية المغربية وصلت إلى مطار بن غوريون قبل تسليمها للهلال الأحمر عند معبر كرم أبو سالم.

ووصف الإعلام العبري دخول المساعدات المغربية لغزة تحت إشراف الاحتلال وعبر مطارات إسرائيل، بهدية من مكتب نتنياهو للمغرب بمناسبة رمضان.

طريق بري جديد

واستخدمت الأمم المتحدة طريقا بريا جديدا الثلاثاء 12 آذار/مارس 2024 لتوصيل الغذاء مباشرة إلى شمال غزة للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.

وجاء ذلك حسب الموقع الإسرائيلي في ظل تزايد الضغوط العالمية على الاحتلال للسماح بمزيد من المساعدات إلى القطاع وسط تحذيرات من مجاعة تلوح في الأفق.

وذكر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية أن قافلة مكونة من ست شاحنات مساعدات دخلت شمال قطاع غزة عبر الطريق العسكري الجديد.

ويستخدم الاحتلال الإسرائيلي هذا الطريق، الذي يمتد من الحدود بالقرب من مستوطنة بئيري الجنوبية إلى ساحل القطاع، لتنفيذ عمليات في شمال ووسط غزة.

وذكر مكتب تنسيق أعمال حكومة الاحتلال في المناطق الفلسطينية المحتلة أن الشاحنات التي تحمل مساعدات من برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، دخلت في وقت مبكر عبر بوابة على طول السياج الحدودي، والتي تفتح على طريق جديد “كجزء من تجربة تجريبية”.

وأضاف المكتب إن المساعدات خضعت للتفتيش الدقيق من قبل السلطات الإسرائيلية عند معبر كرم أبو سالم الحدودي على حدود جنوب غزة، قبل دخولها عبر شمال القطاع.

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أغذية لـ 25 ألف شخص

وزعمت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي شذى المغربي أن القافلة أوصلت ما يكفي من الغذاء لـ 25 ألف شخص إلى مدينة غزة. وكانت هذه أول عملية تسليم يقوم بها برنامج الأغذية العالمي إلى الشمال منذ 20 فبراير/شباط و”تثبت أن نقل الغذاء عن طريق البر أمر ممكن.

وقالت المغربي: “نأمل في توسيع نطاق المساعدات، ونحتاج إلى أن يكون الوصول منتظمًا ومتسقًا خاصة مع سكان شمال غزة الذين هم على حافة المجاعة.. نحتاج إلى نقاط دخول مباشرة إلى الشمال”.

وتحدث مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، في وقت سابق الثلاثاء عن أن الولايات المتحدة تعمل مع إسرائيل على زيادة حجم المساعدات برا عبر معبر جديد، حيث وصلت أولى الشاحنات الليلة الماضية ونحن بحاجة إلى ذلك”.

وذكر مصدر دبلوماسي إسرائيلي، أن المغرب أرسل 40 طنا من الإمدادات الإنسانية إلى غزة عبر مطار بن غوريون، في أحدث محاولة لتنويع طرق المساعدات إلى غزة.

وقالت وزارة الخارجية بالرباط، في بلاغ لها، إن “المغرب هو أول دولة تنقل مساعداتها الإنسانية عبر هذا الطريق البري غير المسبوق”.

وتقول الأمم المتحدة إن المساعدات التي تدخل القطاع ليست سوى جزء صغير من الإمدادات اللازمة لدعم سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة.