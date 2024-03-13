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إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوبي القدس.. هجوم بدأ بـ”دراجة كهربائية”

بقلم

وطن – أعلنت الشرطة الإسرائيلية، إصابة جنديين في عملية طعن عند حاجز النفق جنوبي القدس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن منفذ العملية وصل إلى الحاجز على متن دراجة كهربائية ثم ترجل عنها ونفذ عملية الطعن قبل أن يطلق الجنود الإسرائيليون النار عليه.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر طبية، أن المصابين نقلا إلى أحد مستشفيات القدس وجراح أحدهما متوسطة. وقد استدعيت قوات كبيرة من الشرطة إلى مكان الحادث.

والمصابان جراء الهجوم هما جندي وجندية، وإصابتهما بين متوسطة وخفيفة.

وجرت عملية الطعن، على حاجز النفق، الذي يقع على شارع التفافي يربط بين مدينتي القدس والخليل، وقد أطلقت قوات الاحتلال النار على المنفذ.

وأفادت مصادر فلسطينية أن المنفذ من بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم، ويبلغ من العمر 15 عاما.

هجمات سابقة في المكان نفسه

يُشار إلى أن هذا الحاجز كان قد شهد أكثر من عملية طعن منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

ويأتي ذلك في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر، بالتزامن مع تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني في مدن الضفة الغربية والقدس المحتلة.

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إصابة جنديين إسرائيليين في عملية طعن جنوبي القدس.. هجوم بدأ بـ”دراجة كهربائية”

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