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أزمة بين أمير سعودي وشيكابالا تخرج للعلن والأمير سيقاضيه

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أزمة بين الأمير السعودي عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود وشيكابالا تخرج للعلن والأمير سيقاضيه

وطن – كشف الأمير السعودي “عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود”، أنه بصدد اتخاذ إجراء قانوني ضد لاعب الزمالك المصري، محمود شيكابالا، بسبب تخلفه عن المشاركة في إحدى الدورات الرمضانية.

واتهم الأمير السعودي، شيكابالا بأنه “لاعب غير مسؤول” بعد إخلاله باتفاق كان قد تم بينهما للعب دورة رمضانية في المملكة.

وقال آل سعود عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل التغريدات إكس: “للأسف شيكابالا لاعب غير مسؤول ولا يحترم الاتفاق، رغم تسلمه مقدم التعاقد في منزله في مصر.”

وتابع:”وأكد لي حضوره لغاية أمس بعد الحجز له ولسبعة مرافقين، لكن لم يحضر، وسوف أتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية”.

وينظم الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، دورة رمضانية سنوية وهي دورة سداسية تنظم بمشاركة 20 فريقا، ويمنح خلالها عددا من الجوائز المميزة وكأسا للفريق الحاصل على اللقب.

مباراة الافتتاح

وأعلن الأمير السعودي، في وقت سابق، مشاركة شيكابالا في الدورة الرمضانية هذا العام، مع فريق من نجوم العالم، قائلاً عبر حسابه على منصة “إكس”: “رسميًا فريقنا في البطولة كلارينس سيدورف، إيرك أبيدال، شيكابالا، محسن متولي، وباقي المفاجآت سأعلن عنها قريبًا، ننتظركم في مباراة الافتتاح يوم 13-3، حياكم”.

اعتذار عن السفر

وفي تعليقه على تغريدة آل سعود قال مصدر مقرب من شيكابالا لموقع kooora، إن اللاعب يقدر ويحترم الأمير عبد الله، وقام بإخطار الوسيط بين الطرفين باعتذاره عن عدم السفر، بسبب سوء نتائج الزمالك، بعد الخسارة أمام الأهلي بنهائي الكأس، ثم الخسارة أمام الجونة بالدوري.

و”محمود عبد الرازق حسن فضل الله” الشهير بلقب شيكابالا، مواليد 5 مارس 1986 هو لاعب كرة قدم مصري، ومن أكثر اللاعبين شعبية لدى جماهير نادي الزمالك. يلعب حالياً في صفوف نادي الزمالك بعد العودة من الإعارة من نادي أبولون سميرني اليوناني.

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