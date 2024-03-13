أزمة بين أمير سعودي وشيكابالا تخرج للعلن والأمير سيقاضيه

وطن – كشف الأمير السعودي “عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود”، أنه بصدد اتخاذ إجراء قانوني ضد لاعب الزمالك المصري، محمود شيكابالا، بسبب تخلفه عن المشاركة في إحدى الدورات الرمضانية.

واتهم الأمير السعودي، شيكابالا بأنه “لاعب غير مسؤول” بعد إخلاله باتفاق كان قد تم بينهما للعب دورة رمضانية في المملكة.

وقال آل سعود عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل التغريدات إكس: “للأسف شيكابالا لاعب غير مسؤول ولا يحترم الاتفاق، رغم تسلمه مقدم التعاقد في منزله في مصر.”

وتابع:”وأكد لي حضوره لغاية أمس بعد الحجز له ولسبعة مرافقين، لكن لم يحضر، وسوف أتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية”.

للأسف لاعب غير مسؤول و لا احترم الاتفاق اللي كان بيننا استلم مقدم العقد 💵 في بيته في مصر و ضل يؤكد حضوره لغاية امس بعد الحجز له و لسبعة مرافقين .

ولم يحضر اليوم حسب الاتفاق ان شاء الله راح اتخذ معاه اجراء قانوني pic.twitter.com/HGRlGhK1dE — عبدالله بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود (@A_S_A_Alsaud) March 13, 2024

وينظم الأمير عبد الله بن سعد بن عبد العزيز آل سعود، دورة رمضانية سنوية وهي دورة سداسية تنظم بمشاركة 20 فريقا، ويمنح خلالها عددا من الجوائز المميزة وكأسا للفريق الحاصل على اللقب.

مباراة الافتتاح

وأعلن الأمير السعودي، في وقت سابق، مشاركة شيكابالا في الدورة الرمضانية هذا العام، مع فريق من نجوم العالم، قائلاً عبر حسابه على منصة “إكس”: “رسميًا فريقنا في البطولة كلارينس سيدورف، إيرك أبيدال، شيكابالا، محسن متولي، وباقي المفاجآت سأعلن عنها قريبًا، ننتظركم في مباراة الافتتاح يوم 13-3، حياكم”.

شيكابالا اتفق على المشاركة في بطولة ودية في السعودية وبعد ما قبض العربون 💵 خلع. والنصاب طالع بيشاورلنا احنا عل ساعات 😅😅#بطولة_الامير_عبدالله_بن_سعد pic.twitter.com/esHeYJzT7W — Peter (@MegallyPeter) March 13, 2024

اعتذار عن السفر

وفي تعليقه على تغريدة آل سعود قال مصدر مقرب من شيكابالا لموقع kooora، إن اللاعب يقدر ويحترم الأمير عبد الله، وقام بإخطار الوسيط بين الطرفين باعتذاره عن عدم السفر، بسبب سوء نتائج الزمالك، بعد الخسارة أمام الأهلي بنهائي الكأس، ثم الخسارة أمام الجونة بالدوري.

و”محمود عبد الرازق حسن فضل الله” الشهير بلقب شيكابالا، مواليد 5 مارس 1986 هو لاعب كرة قدم مصري، ومن أكثر اللاعبين شعبية لدى جماهير نادي الزمالك. يلعب حالياً في صفوف نادي الزمالك بعد العودة من الإعارة من نادي أبولون سميرني اليوناني.