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هل يسبب شرب الماء البارد عند الإفطار مشاكل صحية؟ .. الصحة العُمانية تجيب

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شرب الماء البارد عند الإفطار

وطن – يبدأ معظم الصائمين في شهر رمضان المبارك، إفطارهم بشرب الماء قبل البدء بتناول الطعام، لكن هل هل يسبب شرب الماء البارد عند الإفطار مشاكل صحية؟.

يفضل عدم شرب الماء البارد عند الافطار مباشرة، لأن ذلك يعمل على التقليل من حركة الدم إلى المعدة والأمعاء؛ ما يؤدي إلى إصابة الجسم بمشاكل في الجهاز الهضمي، مثل المغص، أو حدوث تقلصات، أو صعوبة الهضم، والسمنة، إضافةً إلى الحموضة المتكررة بعد الإفطار.

ولذلك، ينصح بشرب الماء الفاتر الذي يكون بدرجة حرارة الغرفة، ثم شرب الماء معتدل البرودة لإرواء العطش، بحسب الحساب الرسمي لوزارة الصحة العمانية بمنشور عبر موقع “إكس“.

 

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