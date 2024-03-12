موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد والتشكيلة في إياب دور ال16 لدوري الأبطال

وطن- يستضيف ملعب “ميترو بوليتانو” مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد، الأربعاء، في المباراة الحاسمة والقوية، ضمن منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وستنطلق صافرة بداية مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” ودول الخليج العربي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد

وستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت فلسطين ومصر، ولكن بتوقيت الإمارات وعمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

أهلًا بكم بالجحيم 🧟‍♂️ pic.twitter.com/N9XKKZ4FDp — The Atleti House 🏠 (@AtletiHouse) March 12, 2024

كما وبتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، فستكون المباراة عند الساعة التاسعة مساءً.

تشكيلة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد

وسيلعب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المباراة القوية أمام أتلتيكو مدريد، في منافسات إياب دور ال16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2023-2024، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: يان سومر.

دفاع إنتر ميلان: دي فريج، بنجامين بافارد، باستوني.

خط الوسط: ديماركو، مخيتاريان، أسلاني، نيكولو باريلا، دراميان.

مركز الهجوم: لاوتارو مارتينيز، ماركو أرناوتوفيتش.

اقرأ أيضاً:

معلق مباراة إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد

وسيعلق على أحداث المباراة بين كلا الفريقين، في مسابقة إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2023-2024، المعلق التونسي عصام الشوالي على شبكة قنوات ” بي إن سبورتس” الرياضية القطرية.

بث مباشر مباراة إنتر ميلان ضد أتلتيكو مدريد شاهد بجودة عالية وبدون تقطيع

وستبث أحداث المباراة بين إنتر ميلان وأتلتيكو مدريد في إياب دور ال16، على قناة ” beIN Sports 1″ بتردد 12245، وباستقطاب عامودي “رأسي”، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

وحقق وصيف النسخة الماضية إنتر ميلان الفوز على أتلتيكو مدريد بهدف نظيف دون مقابل، في ذهاب دور ال16 دوري أبطال أوروبا 2023-2024.